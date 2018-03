El Avilés, pendiente de la evolución de Gastón y de Thomas

El Avilés vuelve esta mañana al trabajo (10.30 horas) en La Toba pendiente de la evolución del medio centro Gastón y del defensa Thomas. El primero sufrió una fuerte contractura en el isquiotibial derecho hace dos semanas ante el Gijón Industrial que le impidió jugar el domingo frente al Condal. Gastón es el último fichaje y sólo lleva un mes en el club, pero es una pieza básica en el esquema de Xiel y el equipo nota su presencia por su trabajo defensivo.

El francés Thomas llegó en septiembre y no está teniendo suerte con las lesiones. Primero rompió el isquiotibial derecho y estuvo tres meses fuera, y hace unas semanas sintió molestias en la rodilla izquierda al no estar acostumbrado a entrenar sobre hierba artificial. Las molestias remitieron y el pasado domingo ya jugó 15 minutos ante el Condal, por lo que podría volver al once el domingo (12.00 horas) en El Florán ante el San Martín.

Xiel no quiere hacerse muchas ilusiones sobre la posible vuelta de ambos futbolistas, pero admite que su aportaría mucho al equipo en otro partido vital en la pelea por la salir del descenso directo.

Carlos Castro, Carlinos y Balsera, ausentes el lunes, volverán hoy; Mathieu sigue lesionado; y Coutado, sancionado, no estará en Sotrondio.