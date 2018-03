El Hostelcur ya mira a Lisboa

"El trabajo estuvo bien hecho, fue un espectáculo de hockey". No es una frase de consuelo, es la reflexión de una jugadora que ha levantado tres Copas de Europa, dos Ligas y tres Copas de la Reina con el Hostelcur. Sara González, capitana del conjunto gijonés, tiene claro que el equipo debe mantener la cabeza bien alta a pesar de que el pasado fin de semana se quedaron a las puertas de sumar un nuevo título, cayendo en la final de la Copa de la Reina de hockey sobre patines, ante el Vilanova. Tampoco hay tiempo a lamentarse. El domingo visitarán al Citylift Girona para continuar en la pelea por el título de Liga (están a dos puntos del líder, el Manlleu) y la semana que viene les espera la Final Four de la Copa de Europa. "Vamos a ir a por todas", subraya la gijonesa.

"Veníamos de dos partidos que habían acabado en prórroga, llevábamos un desgaste muy grande y no siempre sale todo perfecto", explica Sara González sin que suene a reproche. Todo lo contrario. Ella, que a excepción de la primera Copa de Europa ha sido partícipe de todos los títulos que han convertido al Hostelcur en una referencia del hockey patines internacional, es plenamente consciente de que el equipo ofreció en la Copa de la Reina un nivel tan alto que añade confianza para mantener la ambición. "Fueron detalles, pequeños detalles, los que nos faltaron. El equipo está muy unido. No hay nada de qué arrepentirse", sentencia la capitana.

El Hostelcur regresó ayer a los entrenamientos para preparar la visita a Gerona. "No podemos olvidar que antes de la Copa de Europa hay un partido de Liga ante un rival que ya nos puso las cosas difíciles en la primera vuelta", adelanta Sara, sin dejar de reconocer que la vista se empieza a escapar un poco hacia Lisboa, donde tendrá lugar la Final Four. El primer rival de las gijonesas será el Stuart Massama, del que ya tienen alguna referencia. "Ana Casarramona se enfrentó contra ellas en competición europea y conocemos a alguna de sus jugadoras. Es quien habitualmente le disputa la liga lusa al Benfica y no tenemos duda de que, siendo portuguesas, van a competir del principio al final", destaca. "Tenemos que aprender de los errores que hemos cometido y remar todas juntas para hacer que la derrota en la final de la Copa de la Reina sea un estímulo para la competición europea", subraya Sara González. Reconoce que revalidar el título continental es, además, algo único. "Si ganar un título es emocionante, lograr la Copa de Europa es el doble de especial. Es la primera Final Four para algunas de nuestras jugadoras y esperamos que ese plus de ilusión nos haga volar", concluye la capitana. El Hostelcur viajará el jueves, 15 de marzo, a tierras lusas. La competición la completan el Benfica y el Voltregá.