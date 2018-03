Jenson Button critica a la piloto española Carmen Jordá

El británico Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula en 2009, ha criticado a la piloto española Carmen Jordá después de que la alicantina, miembro de la Comisión de la Mujer de la FIA, afirmase que existe una "barrera física" que no permite a las mujeres competir en las carreras de Fórmula 1



"No me corresponde a mí decir qué es bueno o no para las mujeres, pero por mi experiencia puedo decir que para una mujer hay una barrera física en la Fórmula 1 o en la Fórmula 2. Es un gran problema, y por eso no hay mujeres en esos campeonatos. Eso no pasa en F3, kárting o GT. Y tampoco en la Fórmula E. En esta categoría creo que las mujeres somos capaces de conseguir buenos resultados", señaló la alicantina en declaraciones a ESPN en México.



El comentario no ha gustado al expiloto británico Jenson Button, que ha asegurado a través de Twitter que Jordá "no está ayudando a las mujeres pilotos. Pregúntale a Danica Patrick qué fuerza se necesita para conducir un coche de carreras. Ella me daría una patada en el culo en el gimnasio y es probablemente igual de fuerte que cualquier piloto de la Fórmula 1. Las barreras físicas no son tu problema, Carmen".





Oh Carmen, you´re not helping proper female racing drivers with this comment. Ask @DanicaPatrick about being ???? enough to drive a race car! She´d kick my butt in the gym & she´s probably as strong as any driver on the F1 Grid right now. Physical barrier is not your issue Carmen https://t.co/hbyMzrCypg