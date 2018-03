Los problemas mecánicos vuelven a frenar a Alonso en Montmeló

El piloto australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ha sido el más rápido este miércoles en el Circuit de Barcelona-Catalunya en el segundo día de test de pretemporada en esta semana, el sexto en total, y ha logrado meter a su equipo en la pomada con 165 vueltas y un muy buen crono (1:18.047) con el que superó a los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.



Fue una gran jornada para el Red Bull, que había estado discreto durante la primera semana de entrenamientos oficiales en Montmeló y que ayer, con Max Verstappen, ya intuyó una mejora. Más allá de superar en tiempo a los Mercedes, que parecen seguir estando un paso por delante, este miércoles Ricciardo fue el piloto más rodador demostrando que este Red Bull debería ser tenido en cuenta.



Las incógnitas empiezan a desvelarse y, de momento, Red Bull pide permiso para estar en la cabeza. Ricciardo tuvo buen ritmo, logró encabezar la tabla y dar más vueltas que nadie y además cerrar el tiempo con neumático medio, menos veloz que los hiperblandos de Lewis Hamilton, segundo. También Ferrari sigue en cabeza, con Sebastian Vettel cuarto pese a quedar esta vez a segundo y medio de Ricciardo.



Por su parte, el piloto español Fernando Alonso (McLaren) tuvo problemas en su MCL33, que se detuvo por la mañana después de 47 vueltas a un buen ritmo y siendo por entonces el piloto más rodador, y las pérdidas de aceite que ocasionaron el paro, sin ninguna avería en el motor, retrasaron la puesta a punto del monoplaza y truncaron los planes del asturiano.





Fernando's clocked 33 laps on the board so far this morning in the first 90 minutes of on track action. #F1Testing pic.twitter.com/jUwdrnJIlC