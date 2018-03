"Las cosas no nos salen y estamos inquietos"

Borja Piquero, avilesino de 29 años, es uno de los jugadores más influyentes en el vestuario del Avilés. Llegó este verano procedente del Vera Puerto de la Cruz (Tenerife) tras varios años en el fútbol canario y en Asturias pasó, entre otros equipos, por el Marino, Pillarno, Mosconia y Roces. Él fue uno de los veteranos que se reunieron sobre el césped de La Toba, junto con Balsera, Coutado, Domínguez, Carlinos y Nico Pandiani, para pedir al vestuario trabajo y unión para tratar de sacar al decano de fútbol asturiano del descenso directo a Preferente.

-¿Hay nerviosismo?

-Sí, un poco porque está acabando la temporada y estamos en una situación muy difícil, aunque quedan puntos para conseguir el objetivo del año. Por eso, los más veteranos queremos transmitir a la plantilla que hay que seguir luchando, venir a entrenar a tope cada día, hacer piña y pensar en el siguiente partido para ir a muerte en los diez que nos quedan.

-¿Cómo encajó el vestuario el empate con el Condal?

-Mal. Es un resultado que no nos vale ya que en casa no podemos hacer concesiones y menos ante rivales directos, pero me quedo con que en el segundo tiempo no nos crearon peligro y que en los tres últimos partidos sumamos cuatro puntos.

-¿Cómo se sale de ahí?

-Sumando de tres en tres, y para conseguirlo tenemos que fijarnos en el partido contra el Lugones (3-0). Está claro que perder (4-1) contra el Industrial y empatar con el Condal (1-1) nos volvió a los pensamientos negativos, pero tenemos que afrontar lo que resta de Liga con mucha motivación y con las ideas claras para sumar porque al final en el fútbol lo que vale son los puntos.

-¿Está convencida la plantilla de lo que hace y del trabajo de Xiel, el técnico?

-Sí, sí. Han circulado muchos rumores por las redes sociales, pero aseguro que los 22 componentes del equipo estamos completamente con el míster (José Luis Díaz, Xiel) con Manolo Fernández (segundo) y con Olmo (fisio y entrenador de porteros) porque llegaron para intentar ayudarnos. Nosotros somos los que tenemos que aportar más porque somos los que jugamos, e insisto en que estamos a muerte con ellos. Sabemos que Xiel va a ser nuestro entrenador hasta el final de la temporada y pase lo que pase somos una piña y estamos unidos todos.

-¿Cómo se explica que se trabaje la defensa toda la semana y el equipo encaje fácil?

-No lo sé, y llevo un par de semanas pensando sobre ello. Hay factores que influyen para que en algunos partidos perdamos un poco el control de la defensa, como la lesión de Gastón ante el Industrial, pero no siempre es culpa de la defensa porque el inicio de defender es de los atacantes y del centro del campo. No es echar culpas a nadie porque la responsabilidad de los goles es mía por ser el portero, pero tenemos que defender y atacar como un bloque.

-¿Y tantas lesiones en hombres importantes como Mathieu, Thomas o Gastón?

-Bueno, las lesiones llegan cuando no se necesitan y son futbolistas que no están acostumbrados al sintético y que llevaban un tiempo sin jugar. Y también es verdad que cuando un jugador tiene una mínima molestia tiene que cuidarse. Los futbolistas sabemos hasta dónde podemos llegar y cómo es el dolor, y no debemos dejarnos ir por el deseo de jugar. Son cosas que por desgracia nos pasan y tenemos que convivir con ellas. Lo único es que se recuperen pronto bien para que nos ayuden y que no se lesione nadie más.

-Lo cierto es que cada vez queda menos y el equipo no acaba de reaccionar

-Sí, esa es la realidad porque sólo quedan diez jornadas y todos estamos un poco inquietos porque pensamos que tenemos un equipo muy bueno, con jugadores que tienen nombre en la Tercera asturiana, pero hay cosas que no nos salen. Y todo ello teniendo en cuenta que estamos sin cobrar y que hay cosas que como futbolistas no podemos solucionar. Se junta todo, y algo se hace mal, a la larga es difícil que salga todo bien. Lo único que podemos hacer es unirnos, animarnos y entrenar a tope para salir a por todas porque cada partido es un final.

-Y ahora, el San Martín

-Sí, es un equipo que está en buena racha después de enlazar dos victorias ante rivales tan complicados como el Marino (2-0) y el Colunga (0-1), pero esperemos que nosotros podamos romper esa buena dinámica porque tenemos que llevar la iniciativa y sólo pensamos en puntuar, aunque todos sabemos que será muy difícil.