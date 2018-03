El blanquiazul Gastón coge fuerzas en familia

El argentino Gastón, del Real Avilés, apura su recuperación de las molestias en el isquiotibial para poder estar en el partido de este domingo en el campo del San Martín (12.00 horas). "Tengo muchas ganas de jugar. Estuve en el partido ante el Lugones, que debuté, y luego me lesioné en el partido siguiente ante el Gijón Industrial, quiero jugar cuanto antes", señalaba el jugador blanquiazul tras el entrenamiento de ayer en La Toba, donde ya pudo entrenarse con sus compañeros.

Y para tener una motivación más, el argentino tuvo una sorpresa. "Mi hermano está aquí desde el miércoles y yo no sabía que venía, fue una sorpresa. Me ha dado mucha fuerza y mañana -por hoy-, llegan mis padres. Me encantaría que me vieran sobre el césped el domingo", explicó. Y es que Gastón confiesa que adora a su hermano: "Además de ser mi hermano es mi mejor amigo, siempre nos hemos apoyado en los momentos difíciles".

Y el de ahora no es de los más complicados, pero tampoco es fácil. El Real Avilés quiere salir de los puestos de descenso, y él no está seguro de poder ayudar a sus compañeros, porque todavía tiene "alguna molestia". "La semana pasada probé para ver si podía estar en el partido, pero por precaución, esperamos. Es mejor parar un partido, que cuatro, pero la realidad es que yo no quiero perderme ningún partido. No me gusta verlo desde fuera, no me quedan uñas ya", explica el jugador.

Todavía recuerda el día que tuvo que retirarse ante el Gijón Industrial. "Tuve que pedir perdón a mis compañeros porque creo que fui un poco egoísta. Venía de la semana con molestias y en la jugada de nuestro gol sentí el pinchazo y tuve que retirarme. Pedí disculpas porque les dejé tirados en medio del partido, sabía que podía ocurrir, que no estaba al cien por cien. Tenía que haber dejado jugar a algún compañero ese día porque lo que hice es cargarme el planteamiento del partido", señaló ayer el blanquiazul.

Así, espera poder quitarse esa espina cuanto antes, volviendo a ayudar al equipo. Y es que Gastón tiene claro lo que se juega el Avilés: "Son diez finales las que quedan, nos quedan dos meses. El otro día lo comenté con los aficionados, les dije que no íbamos a bajar". Así que quiere cumplir con su palabra y, sobre todo, porque ha notado el cariño de la grada: "El otro día en el Suárez Puerta los aficionados me aplaudieron cuando subí al palco, me dieron su apoyo y para mí es muy importante, lo más gratificante para un jugador es que la gente le agradezca lo que hace en el césped. Eso me da fuerzas para seguir", añadió.