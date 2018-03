El derbi de las dudas

El derbi entre Langreo y Tuilla de mañana en el Nuevo Ganzábal será el de la tensión entre dos conjuntos que se juegan gran parte de sus aspiraciones hasta final de temporada, pero también será el de las bajas. Hay ausencias significativas en ambos bandos, pero más en un Tuilla que llegará al duelo con sólo trece jugadores de los que uno es portero.

El entrenador arlequinado, Chuchi Collado, no tendrá demasiados problemas para confeccionar el once que mañana trate de ganar al Langreo. El mierense sólo dispondrá de doce jugadores de campo y de un portero. Esta última incidencia sí que puede ser significativa. La roja que vio la pasada semana Javi Torres en el empate ante el Valdesoto deja a Collado con Gabri como único guardameta. Es decir, si al ex del Langreo le sucede cualquier percance durante el derbi deberá situarse bajo los palos un jugador de campo.

A la ausencia del sancionado Javi Torres se unirán las de los lesionados Mario Monasterio, Piniella y Prendes, además de la de Kike Espina, que lleva varias semanas ausente del equipo por problemas laborales. Las bajas de Monasterio y Piniella eran ya seguras desde la semana pasada, pues el turonés arrastra una lesión muscular y el centrocampista tuvo que volver a ser intervenido de la fractura del tabique nasal que se produjo, precisamente, el pasado mes de agosto en el derbi contra el Langreo de Copa Federación. La que no era sabida era la de Prendes. El central sufrió en el duelo ante el Valdesoto una rotura fibrilar y será baja entre dos y tres semanas.

Estas ausencias dejan a Chuchi con doce jugadores de campo como son Jaime Serrano, Borja Noval, Borja, Jorge Fidalgo, Álvaro Pozo, Kike Fanjul, Luis Enrique, Dani Pevida, Cristian, Imanol y Sergio Villanueva, además del meta Gabri.

En el bando langreano tampoco están para celebraciones. Hernán Pérez tiene las bajas seguras de los lesionados de larga duración Álvaro Cuello y Álvaro García. Además, tienen complicado llegar al duelo el medio César Suárez y el delantero Javi Sánchez, ambos lesionados. La novedad sería el regreso de Pablo Acebal.