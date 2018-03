El Barça prepara ante el colista la visita del Chelsea

El Barcelona visita hoy (20.45 horas, Partidazo de Movistar) La Rosaleda para preparar ante un Málaga que se ha olvidado de ganar -lleva seis derrotas consecutivas- el partido de vuelta de Liga de Campeones ante el Chelsea del próximo miércoles en el Nou Camp. Los culés lo harán sin Iniesta, que tiene pocas probabilidades de llegar a tiempo para disputar el partido ante el club inglés.

Pero a pesar de la diferencia de potencial entre culés y malagueños, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no se fía. ¿El motivo? Pues Valverde no olvida que el Málaga -ya en la temporada pasada- fue el último equipo capaz de ganar a los catalanes en la competición doméstica. "Habrá buen ambiente en el campo y supongo que intentarán ponérnoslo complicado. Pero venimos de jugar contra Las Palmas y por las circunstancias que fueran no pudimos ganar, nos tiene que servir de acicate que ya nos ganó el año pasado y complicó la Liga, no queremos que lo haga en esta", señaló Valverde.

El técnico azulgrana rechazó que vaya a realizar experimentos pensando en lo que le espera ante el Chelsea. "No es un partido de pruebas, es un partido para hacer pruebas para ganar, nada más. No quiero que nadie lo mire de esa manera porque es un error para mí, como es un error pensar que el partido más importante es el del Chelsea", recalcó.

Y advirtió de que los equipos que están abajo en la clasificación en el último tramo son de los equipos que más puntos sacan. "La necesidad aprieta y juegan al doscientos por cien. Queda menos margen y el Málaga está en un momento de necesidad muy claro, tienen que ganar como sea", argumentó. Además, Valverde considera que la Liga aún no está ganada a pesar de los ochos puntos de distancia con el Atlético de Madrid, segundo clasificado. "Nadie se retira de una competición ni da nada por perdido hasta que no sucede. La misma distancia que tenemos nosotros con el Atlético es la que tiene el Málaga respecto a la salvación, y piensan que pueden llegar porque es su obligación, como la del Atlético es alcanzarnos y ver si fallamos o nos equivocamos. Nadie se entrega, yo no me lo creo y ellos tampoco porque es de sentido común", apreció.

Por otro lado, confirmó la baja de Andrés Iniesta y no se aventuró a comentar si estaría ante el Chelsea. "Iniesta está entrenando aparte, haciendo pocas cosas sin molestias. Es pronto para poder adelantar si podrá estar disponible para la semana que viene. No tenemos jugadores similares porque es único pero sí jugadores con un perfil parecido, como Denis que se lesionó el otro día o Coutinho o André Gomes", comentó.

De esta forma, la enfermería azulgrana, además de por Iniesta y Denis Suárez, está ocupada por Nelson Semedo y Sergi Samper. Quien se ha quedado fuera de la lista para viajar a Málaga es el central colombiano Yerry Mina, que fue titular en la Supercopa de Cataluña, y donde marcó un gol en la tanda de penaltis que celebró bailando.

Neymar y su regreso. "Me parece una elucubración que no sabremos de dónde ha salido y dónde acabará", apostilló Valverde sobre las informaciones que señalan que Neymar está arrepentido de haber fichado por el PSG y que ya ha sondeado a diversos estamentos del club para volver en el verano de 2019.