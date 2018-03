Un duelo de altura

Langreo vibrará con el fútbol. Los dos contendientes de Tercera División del concejo se miden esta tarde en un duelo vibrante. El equipo local, el Unión, llega en un buen momento de forma. Los de Hernán vienen de imponerse a L'Entregu en un duelo decidido por el balón parado, mientras que el Tuilla acude a Ganzábal a doce puntos de la promoción de ascenso. Sin embargo, en estos duelos las trayectorias de la temporada quedan a un lado en un duelo comarcal de alto voltaje.

Para este encuentro, Hernán no podrá contar con los lesionados de larga duración Álvaro Cuello y Álvaro García. Tampoco estará en el choque el mediocentro César Suárez por lesión. Hernán contará con la duda de Javi Sánchez hasta el último momento. El delantero, procedente del Caudal, se ha entrenado toda la semana. También regresa a la convocatoria Pablo Acebal. El posible once del Langreo sería el formado por Adrián Torre; Acebal, Castiello, Pelayo, Cabranes; Urtzi, Calvillo; Aimar, Cris Montes, Omar y Polo. Como recambios, Hernán podría disponer de Javi Díaz, Fran No, Dani López, Héctor Nespral, Damián, Ricky, Miguel y Javi Sánchez, aunque tendrá que realizar tres descartes.

Por su parte, Chuchi Collado cuenta con numerosas bajas en su plantilla. El técnico arlequinado no podrá disponer del meta Javi Torres, por sanción, Kike Espina, por motivos laborales y Prendes, Piniella y Monasterio, lesionados. De este modo, el Tuilla solamente tiene a doce jugadores de campo y a un portero aptos para ese partido. El posible once sería el compuesto por Gabri; Borja, Jaime Serrano, Borja Noval, Luis Enrique; Kike Fanjul, Álvaro Pozo; Jorge Fidalgo, Pevida, Sergio Villanueva y Cristian. Alberto e Imanol serían los posibles recambios.

No será la primera vez que Langreo y Tuilla se vean las caras en esta temporada. Además del duelo de la primera vuelta, donde el cuadro azulgrana venció por 0-4 gracias a los tantos de Cris Montes, Prendes en propia y el doblete de Álvaro García, ambos clubes se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Federación.

El choque fue presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Langreo, en un acto donde participaron el alcalde -Jesús Fernández-, el concejal de Deportes -José Alberto Caveda- y los entrenadores y presidentes de ambos clubes.

Por otra parte, L'Entregu intentará seguir subiendo posiciones en la clasificación ganando esta tarde (17.30 horas) en la cancha del colista, un Roces que tiene muy difícil la permanencia.