El Eibar para curar la resaca

El Real Madrid juega hoy en Ipurua ante el Eibar (13 horas, beIN) para dejar atrás la resaca de la celebración del pase a cuartos de final de la Liga de Campeones tras ganar en el Parque de los Príncipes al PSG. Los blancos necesitan una victoria para asegurar la tercera plaza y esperar un tropiezo del Atlético de Madrid, segundo a siete puntos. Zidane, técnico merengue, habló ayer sobre la gesta en París y sobre cómo ha recuperado crédito tras el mal papel de su equipo en la Liga. El entrenador galo aseguró que no le "molesta" cuando afirman que es un mero "alineador". "Ahora dicen que soy el mejor, que soy mejor que Emery, y me parece una tontería", añadió.

El francés se refirió a las dos caras que está ofreciendo su equipo en Liga y en Europa, achacándolo a "los momentos en una temporada donde es difícil mantener siempre un nivel alto". "En la Liga hemos tenido altibajos y cuando pierdes mucha distancia con los que están arriba es muy difícil y nos ha costado a veces. Mi mensaje es no bajar los brazos y seguir peleando", reiteró. Zizou tuvo que defender una vez más a Benzema, del que le "interesa su trabajo". "Lo hizo muy bien en París y me gustaría que hubiese marcado, pero hay que tener paciencia y pensar en lo que ha hecho bien para el equipo", admitió el entrenador madridista. "No tengo que convencer a la gente, hay gente que sabe que Karim es muy bueno, pero hay gente a la que le gusta un jugador y otra a la que no", prosiguió, pidiendo a su compatriota que "lo que tiene que hacer es seguir" como hasta ahora porque "en nueve años lo ha demostrado". ¿Y Bale? "No le falta nada", aseveró sobre el galés. "Está en un equipo con muchos jugadores y lo está haciendo bien, hay muchos partidos y ha jugado otros", recalcó. "Es fundamental para nosotros y no es un problema, hablo con él y sabe donde está", aclaró Zidane sobre su relación con Bale. De cara al partido en Eibar afirmó que espera un choque "difícil, en un campo complicado, pequeño y donde es difícil sumar puntos porque es un equipo que está haciendo una temporada muy buena". El galo dejó fuera de la convocatoria a Achraf, Vallejo, Llorente, Ceballos y Mayoral.

Los ultras del PSG. Siete ultras del PSG fueron sorprendidos por la Policía francesa introduciendo bengalas en el partido ante Real Madrid. Se les prohibirá la entrada a recintos deportivos. La Policía calcula que se encendieron 150 bengalas durante el partido. Y espera la multa de la UEFA, que puede ser de 75.000 euros.