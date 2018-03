Todos menos Mathieu, listos para tomar El Florán

La última consulta con el fisioterapeuta de la semana ha dejado buenas noticias en el Real Avilés. El técnico, José Luis Díaz, "Xiel", puede contar ya con Gastón, Toni, Barra y Anselm, que arrastraban diferentes molestias, además de con Thomas, que también tuvo problemas al inicio de la semana, pero ya está totalmente recuperado y entrenando al cien por cien. Así, el equipo dispone de todos los efectivos, excepto Mathieu, que se encuentra en Francia recuperándose, para afrontar el encuentro de mañana en el campo del San Martín (Villarea, 17.00 horas).

Y no queda otra que ganar para luchar por la permanencia. "Da igual al rival que tengamos delante, necesitamos los tres puntos de todos los partidos", sentenció ayer el entrenador blanquiazul tras el entrenamiento en La Toba. El conjunto avilesino quiere hacer bueno el punto que consiguió la semana pasada ante el Condal en el Suárez Puerta: "Si conseguimos la victoria, cuatro puntos es un buen bagaje, puede servirnos de mucho".

El técnico afirma que el equipo está muy centrado, consciente de lo que se juega. "El equipo ganas las tiene todas, a ver cómo se da el encuentro. Estamos recuperando efectivos y eso se tiene que notar", señaló Xiel.

En cuanto al rival, el técnico destaca la buena temporada que está realizado. "Tiene una mezcla de veteranía y juventud que les ha salido bien. Fueron mejorando poco a poco y ahí están, en la zona tranquila. Nadie les ha regalado nada", sentenció Xiel. Y es que el San Martín llega de ganar al Marino de Luanco en casa y al Colunga a domicilio, dos victorias que han dado una inyección de moral al equipo. "Necesitamos estar concentrados los 95 minutos que dure el partido, porque si no, va a ser imposible", afirmó el entrenador blanquiazul.

Otra de las claves del partido puede ser el estado del campo, de hierba natural. "Si llueve, va a estar muy pesado, y si no, el balón va a saltar como un conejo. No va a ser un partido fácil en ese sentido", explicó. Será la primera vez que el Avilés visite el Villarea, ya que el único antecedente de enfrentamiento entre ambos equipos en competición oficial es el partido de la primera vuelta, en el que los blanquiazules, en plena crisis, cayó por 1-3 en el Suárez Puerta.

Por eso, la premisa que ha impuesto Xiel es clara: "Necesitamos ser competitivos, no bajar la guardia. Los tres puntos pasan por no encajar gol y a partir de ahí, ser competitivos para sorprender al contrario. A estas alturas lo que necesitamos son jugadores que peleen y no voy a admitir otra cosa".