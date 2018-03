Aitor Fernández y Susana González se imponen en Cabo Vidio

Aitor Fernández de la Coba (F. C. Barcelona), con una marca de 32:07, y Susana González (Grupo Covadonga), con 40:12, inscribieron ayer su nombre en el palmarés de los 10 kilómetros de Cabo Vidio, prueba disputada en Oviñana. Aitor corrió en Oviñana, pero a muchos no se les escapa que podría haber estado hoy en el Nacional de campo a través, en Mérida. Sin embargo, el avilesino tuvo el año pasado un encontronazo con la Federación Asturiana, que lo retuvo un año con licencia regional, hasta que pudo más el dinero que le paga su club, el Barcelona, y una territorial más rica que la del Principado para emigrar a Cataluña. "Mi objetivo este año no era el cross, sino el nacional de 10.000 metros", señalaba sonriente una vez cruzada la línea de meta. Susana González, por su parte, se llevó el título en categoría femenina ante una dura rival como Vanessa Suárez.

El podio masculino lo completaron Alfredo Begega (Cerezal) y Víctor González (Oriente).