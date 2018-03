"Estamos en una situación difícil, pero saldremos de ella"

Mauro de Ves Pulido (29 años, Avilés) es entrenador de porteros del Lealtad, donde lleva cinco temporadas. El técnico estará hoy en Les Caleyes para tratar de que el equipo maliayo sume los tres puntos ante el Arenas (12 horas), en un partido vital para seguir en la pelea por la permanencia.

- ¿Qué significa para usted ser entrenador de porteros?

-A día de hoy, todo. Me apasiona preparar las sesiones, ver la progresión de los chavales... Gracias a su esfuerzo hacen que cada día me guste más mi trabajo.

- ¿Dónde comenzó?

-En el Avilés Deportivo, un club humilde de Avilés. El primer año que entrené porteros fue un poco de prueba, para ver si me gustaba lo que hacía, y así fue. Al año siguiente me apunté a un curso que dio la Federación Asturiana y a continuación ya me fui a Madrid para formarme y obtener el título de entrenador de porteros. Siempre estaré agradecido al Avilés Deportivo por la oportunidad que me dio de trabajar y de conocer a una gente espectacular.

- ¿Qué cualidades son las que más valora en un portero?

-Todos queremos porteros completos que dominen el máximo de situaciones posibles. Pero un portero lo primero que tiene que hacer es parar, luego ya se irán mejorando otras. Una base importante es el trabajo, la constancia, el día a día, el esfuerzo...

- ¿Cómo ha ido evolucionado la preparación de los porteros?

-Muchísimo. Ahora tenemos todo lo que queremos para entrenamiento específico: cajones, gomas de resistencia, chalecos lastrados... y la tecnología, como grabar entrenamientos para ver errores, tanto los de ellos como los tuyos.

- ¿Contratiempo importante la lesión de Javi Porrón?

-Siempre es un contratiempo la lesión de cualquier jugador, pero sí, Javi es una pieza importantísima en el Lealtad, a parte de una persona espectacular y un trabajador nato. Le tengo muchísimo que agradecer, ya que él y Loic fueron los primeros porteros senior que entrené y desde el primer día lo dio todo en cada entrenamiento y aún sigue, espero que se recupere lo antes posible.

- Tejero viene de canteras como la del Madrid y Espanyol. ¿Portero con un buen futuro?

-"Teje" es muy buen chico, un portero muy joven todavía, le queda mucho que aprender y vivir en el fútbol. Tiene muchísimo margen de mejora y está trabajando muy duro, y eso se nota y lo nota él mismo y los compañeros. En la ausencia de Javi lo ha hecho bien. La pena es que este año el equipo está en una situación difícil, de la cual saldremos. Veo un portero con un futuro interesante.

- ¿Es fácil o difícil conseguir que los porteros de un mismo equipo se lleven bien?

-La verdad que en los años que llevo en el Lealtad creo que siempre se han llevado bien todos los porteros. Hablo siempre de lo que yo veía en el entrenamiento. Fuera de él cada uno tiene su vida en la cual no me meto, pero en el entreno siempre fue bien, no hubo ningún problema. Entonces no se decir si es fácil o difícil, ya que hasta ahora no tuve ningún problema, ni tuve que hacer nada para mejorar la relación.

- ¿Lograrán la permanencia?

-Creo que sí, este club, la gente que trabaja para él, el presidente, los entrenadores... todos dan todo lo que tienen para mejorar cada día dentro de las posibilidades y recursos que hay, sobre todo los jugadores. Ellos son los que lo van a conseguir y se lo merecen por todo el trabajo y el esfuerzo diario. Por toda esta gente iría a la guerra armado sólo con una cuchara.

- ¿Qué espera del partido?

-Siempre espero que el equipo gane. El resultado de Irún no fue positivo, pero del partido de mañana ante el Arenas espero saquemos un buen resultado. No va a ser nada fácil, pero el equipo lo conseguirá.