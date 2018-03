Los Mariners caen con claridad ante el líder Black Demons

Los Gijón Mariners sufrieron una clara derrota en el campo de los líderes del grupo C de la Liga Nacional de Fútbol Americano, los Black Demons de Las Rozas, por 40-0 en un partido en el que los gijoneses no pudieron mostrar su nivel. Los madrileños se adelantaron pronto ya que en su primera serie un pase del norteamericano Jason Gaines para su compatriota Tim Crenshaw, autor de dos touchdowns, puso los primeros puntos en el marcador. Los Mariners estuvieron muy desacertados, eran incapaces de mover las cadenas mientras que los locales contaban cada posesión por puntos en el marcador con un inspirado Gaines, el gran protagonista de la tarde, quien ganaba yardas tanto con sus pases como con sus carreras fruto de las cuales añadió dos nuevos touchdowns a su cuenta. Al descanso, un 40-0 que dejaba bien a las claras el desarrollo del partido. En la segunda parte ambos equipos pusieron sobre el terreno de juego a jugadores menos habituales y el juego se equilibró y una muestra de lo cual fue que el marcador no se movió. Los gijoneses, que marchan terceros del grupo, tienen ahora dos semanas para preparar la visita a Las Mestas de los Santiago Black Ravens. J. J.