El Sevilla busca hacer historia en Old Trafford

El Sevilla se mide hoy (20.45 horas, Antena 3) al Manchester United en Old Trafford buscando acabar con la maldición de los octavos de final en la Liga de Campeones y pasar a cuartos de la máxima competición continental de clubes tras empatar sin goles en la ida. "Esperamos al Sevilla de las grandes citas, un grande de Europa en los últimos años", dijo ayer el presidente del club hispalense, José Castro.

Ganador de tres Europa Leagues consecutivas entre 2014 y 2016, el Sevilla tiene pendiente superar los octavos de final de la Liga de Campeones en los que se ha estrellado hasta tres veces desde 2008, la última la pasada temporada. "La plantilla está ilusionada y metida en la necesidad de seguir haciendo historia. Hay que hacerlo en Old Trafford ante un equipo importante, pero el Sevilla no lo es menos y por qué no, traernos la eliminatoria para Sevilla", añadió Castro. Mientras, el United tiene la duda de Pogba y en la previa su técnico, Jose Mourinho, cargó contra Frank de Boer al que acusó de ser "el peor entrenador de la historia de la Premier". El otro partido para hoy es el Roma-Shakhtar (20.45 beIN), con un 2-1 en la ida.