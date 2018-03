Xiel: "El que se marche del Avilés no me interesa"

El entrenador del Avilés, José Luis Díaz, Xiel, quiere mantenerse al margen de "todo lo que no sea entrenar" en el club. El técnico, en todo caso, asegura que no le sorprende la baja del central Domínguez por los impagos (el club le debe cuatro meses) porque, recordó, "ya marchó más gente, y como siempre digo, yo lo que tengo que hacer es mirar por los que tengo aquí. El que se marcha no me interesa". Xiel asegura desconocer "si fue una iniciativa del club o del jugador y no tengo ni idea de los motivos por los que se fue", aunque reconoce que es "una baja significativa" porque "es un buen jugador, un titular, y muy buena persona, pero es así ya hay que aceptarlo. Mi misión termina ahí".

Xiel tampoco quiso manifestarse sobra la "sentada" que protagonizaron los jugadores avilesinos el domingo en El Florán para protestar por los impagos. "Yo no tengo nada que decir, lo mío es entrenar. A mí me avisaron antes de empezar el partido, y yo a respetarlo y a entrenar con la gente que tenemos para tirar de ella". Y sobre posibles consecuencias precisó que "son cosas de la cúpula del club en la que los técnicos no podemos ni debemos de entrar porque las cuestiones extradeportivas no son de nuestra competencia".

Lo cierto es que los temas extradeportivos afectan en el campo y el Avilés no levanta cabeza. Se ha instalado en el descenso directo a Preferente y tiene la tranquilidad a cinco puntos a falta de 29 por disputar. El equipo no acaba de funcionar, aunque Xiel vio cosas positivas ante el Condal (1-1) en el Suárez Puerta y San Martín (1-0) en El Florán. "No fuimos el equipo de otras veces, desencajado y bajando los brazos, al contrario, se compitió hasta el final y, aunque está claro que tenemos que mejorar cosas, yo creo que ganamos algo en cuanto a carencias", señaló.

El Avilés tendrá que jugar aún comprometidos encuentros ante equipos que pelean por el título y el play-off como el Oviedo B (el líder), Langreo, Covadonga y Llanes, que visita el Suárez Puerta el próximo domingo (12.00 horas), pero Xiel dice que no mira los rivales. "El equipo tiene que afrontar el partido contra el Llanes exactamente igual que ante el San Martín. Hay que tratar de ganar el domingo, sin mirar si está arriba o abajo". Ese fue el mensaje del técnico al vestuario tras la derrota en Sotrondio. "Es una de las premisas que puse al equipo, no podemos mirar quien es el contrario, sólo que hay que sumar tres puntos. Somos el Avilés y tenemos que salir a ganar cada domingo, no vale pensar si somos inferiores".

Y es que Xiel defiende que el Avilés tiene buenos futbolistas, "mejores de lo que dicen los resultados", pero tienen que demostrarlo cada domingo. "Eso es lo que trato de inculcarles, el fútbol tiene que ser justo con nosotros porque lo estamos haciendo mejor y tenemos capacidad para hacer más cosas en el campo, y yo creo que los jugadores lo ven después de los dos últimos partidos", concluyó.