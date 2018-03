El Principado niega que exista la fuga de talentos por falta de ayudas

El director general de Deportes del Principado de Asturias, José Ramón Tuero, quiso salir al paso de las declaraciones realizas por el piragüista Javier Hernanz en una entrevista publicada ayer en LA NUEVA ESPAÑA, en la que afirmaba que "en Asturias no hay ayudas para el deporte, es imposible mantenerse en la élite".

Tuero confirma que "hace más de una década que Deportes no da ayudas económicas individualizadas a ningún deportista". Sin embargo, el director general enfatiza que "esto no quiere decir que no se les ayude y se les ofrezcan múltiples beneficios". Entre otros, enumera, facilidades para realizar estudios universitarios o para quienes ejercen profesiones del ámbito público, además del acceso a "grandes instalaciones deportivas".

Por ello, Tuero niega rotundamente que se esté produciendo una fuga de deportistas de élite de la provincia por falta de ayudas. "Son casos puntuales, no es algo generalizado ni mucho menos", remarca sin quitar, no obstante, hierro al asunto. "No quiero desdramatizar, es obvio que es una mala noticia la marcha de cualquier gran deportista del Principado", enfatiza.

Sin embargo, Tuero no cree que el problema sea únicamente la falta de ayudas. "Aunque se les dieran más recursos económicos, hay algunos deportistas que optarían igualmente por irse", reflexiona.

"Es verdad que no hay dinero. Pero no hay dinero para nadie", explica el director general de Deportes, "no es que sea para unos sí y para otros no, es que no hay para nadie. Y eso lleva siendo así desde antes de que yo llegase al cargo", asevera.

Aun así, el director general de Deportes arguye que "en Asturias hay más de dos centenares de deportistas, entrenadores y jueces en la categoría de alto rendimiento" y que todos ellos se benefician, por ejemplo, de la unidad regional de medicina deportiva, con sede en Avilés, "un centro que está entre los cinco mejores de España", explicita, y en el que los atletas realizan reconocimientos médicos, reciben un seguimiento, sesiones de fisioterapia, se benefician de diversos estudios o de tratamientos de recuperación de lesiones, entre otros.

Más aún, focalizado al propio Hernanz, Tuero saca pecho de una instalación como la del embalse de Trasona, enfocada a los palistas de la región. Una instalación que, explica, "es de excepción, con grandes equipamientos" y que, asevera, "cuesta mucho dinero al Principado".

Con todo, Tuero quiere dejar claro que "no quiero ningún tipo de polémica con nadie, y menos con Hernanz, que merece el máximo respeto y más aún con su gran palmarés deportivo", por lo que el director general le desea "la máxima de las suertes en su nueva andadura". La polémica tampoco pasó desapercibida para los grupos políticos de la oposición en el Principado. Así, el diputado regional de Foro Pedro Leal se hizo eco de la información de LA NUEVA ESPAÑA y solicitó ayer la "destitución" de José Ramón Tuero, acusándolo de ejercer "una gestión plagada de sectarismo y arbitrariedades, en especial con el piragüismo".

Para Leal, "nacer en Asturias es un condicionante y una traba para poder ser deportista de élite por culpa de la dirección general de Deportes, que no proporciona ayudas ni apoyos en momentos clave de las trayectorias de los deportistas", enfatizando que "lo que acontece con los deportistas de élite como Javier Herranz es la muestra de una nula política deportiva en Asturias".

Por todo ello, Foro registró una interpelación "para pedir explicaciones y exigir soluciones para que los deportistas de élite asturianos no padezcan más este tipo de situaciones", afeando asimismo "la falta de becas para los clubes y los palistas, lo que supone un agravio".

Leal recordó cómo "ya el pasado verano Javier Herranz se vio obligado a prepararse en el extranjero, sufragándolo con sus propios medios ante la falta de apoyo de la dirección general de Deportes", estima el diputado regional.