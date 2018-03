Carreño cae ante Anderson

El cuadro individual masculino del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1.000 de la temporada, se quedó ya sin representación española tras las eliminaciones en los octavos de final de Pablo Carreño y Feliciano López.

El jugador asturiano volvió a toparse con el sudafricano Kevin Anderson, su verdugo en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos y que le remontó en un duro encuentro para imponerse en tres sets y tras dos y horas y veinte minutos por 4-6, 6-3, 7-6 (6) demostrando su buen estado de forma actual.

Anderson empezó sin dar opciones con el saque y firmó en blanco sus cuatro primeros juegos del partido, pero en el quinto, Pablo Carreño pudo presionar y lograr el "break" en el noveno juego para luego sentenciar con su servicio.

El sudafricano no bajó el nivel de su saque y no dio más concesiones. El asturiano replicó prácticamente con la misma solidez, pero no pudo evitar perderlo en el sexto juego del segundo y verse obligado a jugar un tercer y definitivo parcial donde la igualdad fue máximo, decidiéndose todo a favor de Anderson en una tensa 'muerte súbita'.