El niño asturiano que decidió marcar goles para curar a su mejor amigo

Goles son amores. Y los de Raúl Marcos son, además, solidarios. Este delantero del benjamín del Atlético Lugones inició en diciembre una campaña para recaudar fondos con los que ayudar a la investigación del síndrome de Duchenne, una enfermedad rara y degenerativa que padece su amigo del alma, Alejandro Gutiérrez. Empezó donando los 2 euros por tanto y 50 céntimos por asistencia que le da su madre. Ahora, con sus 25 goles y 20 pases ha conseguido enganchar a familiares, profesores y hasta a los dueños del bar de debajo de su casa. Gracias a ellos ya ha recaudado más de 200 euros: "Lo que sea por mi amigo".

Todo comenzó en diciembre. Tras participar en un acto solidario en favor de la investigación del síndrome de Duchenne, Marcos leyó en LA NUEVA ESPAÑA la realidad de la enfermedad de su amigo: no tiene cura, le acabaría postrando en una silla de ruedas y su esperanza de vida no supera los 30 años. Lejos de amilanarse, que sería lo previsible en un niño de 9 años, inició su particular campaña para ayudar a su amigo y los que sufren esa misma enfermedad

"Lo que necesitamos es, ante todo, fondos para investigación. Al ser una enfermedad rara, ni la Administración ni las farmacéuticas invierten lo suficiente. Por eso recaudamos fondos, para incitar a esos estudios", explica Mari Paz Hermida, madre de Alejandro y coordinadora de eventos de Duchenne Parent Project, entidad que ya ha donado más de un millón de euros a esta causa "gracias a campañas como las donaciones por SMS mandando SUEÑO al 28014".

