Zidane reconoce que su objetivo es ser segundo

A la espera de los cuartos de final de la Copa de Europa, el Madrid vuelve hoy a la dura realidad de la Liga, con el objetivo de sumar puntos para acercarse al Atlético de Madrid. Así lo reconoció ayer, en vísperas de la vistia del Girona al Santiago Bernabéu, Zinedine Zidane: "Cuando miras la tabla puede ser más complicado en la cabeza de cada uno porque va a ser difícil hacer algo en la Liga. Hay que ser segundos, el Atlético está por delante y es un objetivo importante".

El técnico francés advirtió del peligro de confiarse ante el equipo de Pablo Machín, que superó al Madrid en la primera vuelta en Montilivi. "La Liga es muy competitiva, no hay equipos pequeños; juegan bien al fútbol. Están haciendo muy buena temporada". Para el partido de esta noche, Zidane podría volver al 4-3-3, con Modric y Kroos acompañando a Casemiro en el centro del campo y Bale, Benema y Cristiano Ronaldo en punta.

Zidane tuvo buenas palabras para Lucas Vázquez tras su convocatoria para la selección: "Me alegro por él, se lo merece. Siempre está ahí, es un profesional, da el 150%. Está en un momento bueno y lo aprovechamos". Sobre Gareth Bale recalcó que "no está triste, está contento de estar con nosotros. Es un jugador importante en esta plantilla". Aceptó valorar la compatibilidad de la BBC con Neymar. "Los jugadores buenos pueden jugar en cualquier sitio, en cualquier posición y en cualquier club", subrayó.

Zidan reconoció que hubiese preferido no cruzarse con la Juve en la Liga de Campeones: "Pasé cinco años allí, es un club que fue muy importante para mi carrera. Por muchas cosas me habría encantado evitar a la Juve. Me concentraré en esa cita, como todos los jugadores, y dejaré de lado lo que haya vivido allí". Zidane prevé una eliminatoria complicada: "La veo (a la Juve) sólida como el año pasado y competitiva, como siempre. Estará al 50 por ciento".