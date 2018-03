"El Avilés tiene una situación complicada"

Jorge Rodríguez defendió la camiseta del Avilés durante las dos últimas temporadas. Allí fue uno de los máximos goleadores de la Tercera asturiana. Esta temporada, el atacante cántabro emprendió una nueva aventura en las filas del Llanes. Anteayer le marcó a su exequipo.

- Se midió a un Avilés diferente al que conoció.

-Estuve allí dos años, donde las cosas nos salieron bien en lo deportivo a pesar de no poder ascender. Para mí el de anteayer fue un partido especial, como siempre que me mido a un exequipo. Las consecuencias del pasado ahora se ven en el campo. Le guardo mucho cariño al Avilés, pero tienen una situación complicada.

- Sumaron tres puntos importantes.

-Era un partido clave para nosotros. Son puntos que necesitamos para tratar de afianzarnos en posiciones de play-off, ya que los rivales vienen pisando fuerte. Luchar por la promoción es bueno para el Llanes.

- Además, vio portería.

-Siempre es una satisfacción. Este año me está costando más marcar, no llevo tantos goles como en temporadas pasadas, pero me encuentro bien. Cuando pasan los años, se busca aún más el beneficio del grupo.

- ¿Cómo se encuentra en su nueva etapa en el Llanes?

-Estoy muy a gusto. Es un club diferente a otros en los que he estado, ya que defendí camisetas de equipos que eran capital de provincia o representaban a ciudades grandes. La infraestructura del Llanes es diferente. Es un equipo muy familiar.