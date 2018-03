Estreno dorado de Posada

No pudo tener mejor inicio a nivel internacional. La gijonesa Sheila Posada se alzó con la victoria en el maratón disputado el domingo en Oropesa del Mar (Castellón), una prueba que se encontraba dentro de la Copa Mundial de maratones, competición que, en principio, no volverá a disputar. Sus miras se centran en ser seleccionada para competir con España en el Mundial de Holanda, que se disputará en julio, así como en el Europeo de Bélgica, fijado para el mes de agosto. Y en este último, Sheila Posada muestra su ambición ya que "pienso en las medallas". Solo en caso de no ser seleccionada, sopesaría continuar en las pruebas de la Copa Mundial de maratones, ya que Posada ya tiene fijadas varias competiciones de las Copas de Europa.

El triunfo en tierras valencianas sí sirve para pulsar el estado de forma de la gijonesa, que compitió con el equipo Bont Skates, y ver de cerca a las rivales más potentes a nivel mundial. Sheila Posada se impuso al sprint a la colombiana Aura Quintana y a la española Maialen Oñate. "Era una cita importante a nivel internacional y nos encontramos con una prueba complicada debido a la lluvia, pero el trabajo del equipo nos dio la victoria", relata.

Un triunfo que realza su ambición y que confirma su gran calidad para afrontar con éxito tanto en las pruebas de velocidad como las de resistencia. A partir de aquí, su mira es clara: ir a las citas importantes con la selección española. "Quiero estar en el Mundial y en el Europeo, este año estoy llevando un preparación para pruebas de 500 metros hacia arriba, pero no descarto ninguna prueba, si las medallas tienen que caer, caerán", asegura.

Antes de acudir a estas citas, el calendario de Sheila Posada está repleto. A corto plazo el calendario le marca en rojo una cita en Semana Santa en tierras francesas y otra, una semana después, en Portugal, dentro de las pruebas de la Copa de Europa. Además, estará presente el 14 y 15 de abril en el Trofeo Internacional Club Patín Pelayo, en Gijón. Allí competirá el sábado en el patinódromo Manuel López "Manolín" y el domingo lo hará en Las Mestas. Citas que servirán de preparación para el nacional, donde se decidirá si obtiene el billete de defender a la selección española.