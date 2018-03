Una semana sin aspirantes a la presidencia

Cuando se cumple una semana desde que el pasado 14 de marzo se iniciara el proceso electoral a la presidencia del Caudal, el club sigue huérfano de candidatos. La comisión electoral, comandada por Aquilino Sagastizábal, no ha recibido candidatura alguna para un proceso que se inició sin un candidato claro y cuyo plazo expirará el próximo 15 de abril.

Los interesados a presentarse a las elecciones para la presidencia de la entidad más importante de la cuenca del Caudal necesitan ser socios desde hace un año, ser mayores de 18 años y ciudadanos de los Unión Europea, además de estar acreditados por cincuenta avales de otros afiliados. Una vez cumplidas estas prerrogativas, debe ser presentada su candidatura a la comisión electoral que lidera Sagastizábal antes del 15 de abril. Los interesados pueden presentar sus candidaturas en las oficinas del club de lunes a viernes entre las seis y las ocho de la tarde, horario en el que se reúne la comisión electoral a la espera de posibles candidatos.

Si no llegara a haber candidatos antes del 15 de abril los comicios, estipulados para el 22 del mismo mes coincidiendo con la visita del Athletic de Bilbao B al Hermanos Antuña, los estatutos del club estipulan que la entidad tiene un periodo de tres meses para convocar un nuevo proceso electoral. De este modo, el que fuera presidente hasta hace escasos días, Roberto Ardura y quien ha recalcado que no se presentará a la reelección, debería ser el encargado de configurar el plantel del próximo curso toda vez que no habría otro proceso electoral hasta el 15 de junio.

Los socios blanquinegros aún confían que en las próximas tres semanas pueda surgir algún candidato para regir al cuadro mierenses.