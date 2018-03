Fernando Alonso: "McLaren será muy fuerte en la segunda parte del año"

El Gran Premio de Australia está ya a punto de comenzar. La Fórmula Uno volverá a ganar protagonismo tras unos meses de parón y el domingo a las 07.10 de la mañana, hora española, se apagarán las luces del semáforo de Melbourne dando comienzo la temporada 2018.

Será en ese momento cuando se pueda conocer el verdadero potencial de los equipos tras unos días de test en Barcelona en los que todos escondieron sus cartas. Donde Mercedes no estuvo entre los cinco más rápidos y McLaren llegó a marcar los mejores tiempos en algunas jornadas, algo que no ocurrirá ahora.

"Queremos estar en la pelea de los equipos importantes, cerca de los cinco primeros. A principio de año hay que descubrir dónde. Si somos octavos o novenos vamos a querer mejorar para estar en las posiciones de podio", señaló como objetivo principal el ovetense Fernando Alonso.

Estar en los puntos de manera habitual e incluso rozar los podiums es lo que pretende un Alonso que ver margen de mejora: "En Australia estaremos en nuestro nivel más bajo del año. Debemos ser el equipo que progrese más respecto a los demás porque la integración del nuevo motor requiere tiempo, porque el chasis ha sido diseñado para tener muchas actualizaciones durante el año que llegarán después de las primeras dos carreras. McLaren será muy fuerte en la segunda parte del año".

Por último, al ser preguntado por las opciones reales de estar al nivel de Red Bull o Ferrari, el asturiano avisa: "Entiendo que no estamos al nivel de Mercedes ni de Red Bull ni de Ferrari ahora mismo. No estamos en ese grupo de cabeza, pero deberíamos estar ahí en un par de carreras o en la segunda mitad del campeonato. Porque somos McLaren. Pero en 2012 con Ferrari no estábamos en ese grupo tampoco y lideramos el campeonato en la última carrera, así que veremos".