El Tuilla, ante el reto del líder sin diez jugadores

Las bajas están siendo una tónica habitual en las últimas semanas en el Tuilla, pero el domingo tendrá un reto aún más grande. Y es que Chuchi Collado, técnico arlequinado, no dispone de diez jugadores de campo para la visita al líder Oviedo B.

Jorge Fidalgo, Luis Enrique, Mario Monasterio, Prendes y Dani Pevida están lesionados, mientras que Kike arrastra un encuentro de sanción a los que se une un Alberto Veintimilla, que se encuentra fuera de la región por motivos laborales. Siete jugadores que, a día de hoy, serían baja para la visita al líder el domingo a las doce de la mañana.

De este modo, Chuchi sólo tiene disponibles a nueve jugadores de campo para medirse a los de Javi Rozada, además de los metas Javi Torres y Gabri. Estos nueve son los defensas Jaime Serrano y Borja Noval; los centrocampistas Álvaro Pozo, Imanol, Kike Fanjul, Sergio Villanueva y Borja; y el delantero Cristian. A estos se unirá un Piniella, que está en el tramo final de recuperación de una operación en el tabique nasal. El ex del Langreo llegaría a tiempo para poder contar con nueve jugadores para El Requexón. Chuchi pretende apurar a otros dos para poder conformar el equipo ante el Oviedo B. Fidalgo y Luis Enrique están descartados, ya que se lesionaron el pasado domingo. El primero arrastra una contractura muscular, mientras que el segundo un desgarro en un ligamento de la rodilla. Otros descartados son Prendes y Mario Monasterio, quienes padecen sendas roturas fibrilares además del sancionado Kike.

Los que sí podrían apurar son Dani Pevida y Alberto Veintimilla. El ovetense arrastra una tendinitis en el tendón rotuliano. Una dolencia que no le impidió jugar el pasado domingo ante el Roces, pero todo dependerá de cómo evolucione la zona durante esta semana.

El caso de Veintimilla es distinto. El ex del Condal se encuentra fuera de Asturias por motivos laborales, con lo que no puede ejercitarse junto a sus compañeros. Una circunstancia que el cuerpo técnico deberá obviar ante la delicada situación que pasa un equipo sin efectivos y jugaría contra el Oviedo B. Una circunstancia similar pasa con Kike, quien la pasada jornada jugó pese a que está fuera de la región por trabajo. Con Veintimilla, el Tuilla dispondría de diez jugadores de campo y Chuchi podría conformar un once sin tener que recurrir a uno de sus metas. Éste sería el integrado por Gabri; Jaime Serrano, Imanol, Borja Noval, Borja; Piniella, Kike Fanjul, Álvaro Pozo, Sergio Villanueva; Alberto Veintimilla y Cristian.