Duelo de estilos

La selección española de fútbol comenzará hoy (20.45 horas, Telecinco) en el Esprit Arena de Düsseldorf la recta final de su preparación para el Mundial de Rusia con un amistoso de primer nivel ante Alemania, actual campeona del mundo. A menos de tres meses para que debute en la Copa del Mundo en Sochi ante Portugal, el combinado nacional se prepara para afinar su puesta a punto con dos amistosos de máxima exigencia ya que tras visitar a los de Joachim Löw, recibirá el próximo martes en el Wanda Metropolitano a Argentina, otra candidata para levantar la copa Jules Rimet el 14 de julio.

De momento, ante la poderosa Alemania, seguramente el rival que más se le parece en estilo y en trabajo con las categorías inferiores, la principal misión será la de ver la mejor manera de paliar la ausencia de Busquets, pilar básico en el esquema. Lopetegui ha optado por convocar al joven Rodri Hernández, un futbolista que está despuntando en el Villarreal y que viene de la sub-21 donde era el mediocentro titular. El madrileño podría tener un debut de ensueño, aunque existen otras opciones como Saúl, que ya ejerció en ese papel de una forma parecida en el partido de la fase de clasificación ante Albania cuando Busquets estaba sancionado.

El resto del once es una incógnita, pero no habrá muchos cambios respecto al más habitual. Habrá que ver principalmente quién ocupa el puesto de 9, papel que parece reservado para el hispano-brasileño Diego Costa, de vuelta en el equipo y dispuesto a zafarse con los centrales alemanes, aunque el buen momento de Rodrigo Moreno también da opciones al valencianista. Además, en defensa, Lopetegui podría reservar al azulgrana Piqué que no hizo ninguna de las dos sesiones con el grupo y que arrastra una sobrecarga, por lo que podría dejar su sitio al madridista Nacho.

El técnico germano confirmó que variará su once para este amistoso, pero seguro que apostará por "pesos pesados" como Boateng, Hummels, Kroos, Muller u Ozil y por el azulgrana Ter Stegen.