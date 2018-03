"No existe relevo generacional"

La Parraguesa de Caza celebra mañana su Asamblea General de socios en el salón de actos del Ayuntamiento de Cangas de Onís, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda. Aitor Collía Fernández, secretario del colectivo, cataloga la recién finalizada campaña al jabalí como excelente.

- Cerraron la temporada al jabalí con 421 ejemplares abatidos, de los cuales 19 fueron a rececho, cifras que mejoran los 389 cazados en la anterior campaña. ¿Satisfecho?

-Creo que ha sido una campaña excelente en capturas. La gente está muy contenta ya que en todos los lotes del coto de La Parraguesa hay jabalíes. La falta de comida en el Parque Nacional de los Picos de Europa, más las nevadas registradas en el pasado mes de enero, hicieron que los suidos bajaran a nuestros terrenos a alimentarse, con lo cual aumentaron progresivamente las capturas.

- ¿Considera acertado que se dilate la temporada hasta el último fin de semana de febrero o es un error?

-Económicamente no podemos permitirnos, de momento, prescindir de cazar en febrero y está demostrado que mientras no tengamos un bajón alarmante de capturas no afecta para nada cazar dicho mes. Ademas, necesitamos mantener un equilibrio para no vernos desbordados con los daños en la agricultura. No obstante este año quedaron demasiados jabalíes y lo vamos a notar en los daños venideros.

- Llevan tiempo sugiriendo a Parques Nacionales que permita a los cazadores locales participar en las batidas que suelen hacerse dentro del espacio protegido como compensación de daños. ¿Les tienen en cuenta o siguen censurados?

-Las noticias que tengo de las batidas es que son realizadas por la guardería del Parque Nacional. Este año hubo un intento de acercamiento para que realizáramos monterías en el Parque. Pero, siempre y cuando los puestos los colocáramos en nuestro coto, a lo cual no accedimos. Eso sí, tampoco cerramos la puerta pues lo lógico es que nos dejen cazar en los terrenos del Parque si lo consideran oportuno por los daños. Por cierto, también consideramos lógico y natural que sean los propios cazadores locales de Cangas de Onís los que cacen en dichos terrenos del espacio natural protegido si se llegara a buen puerto con la citada propuesta.

- Los socios de La Parraguesa decidirán en la Asamblea Ordinaria si se unifican o no el coto cinegético Parres y Cangas de Onís ¿Qué beneficios conlleva?

-Es un planteamiento que llevamos, tras propuesta de la Consejería, con el objetivo de reducir gastos en los cotos que tienen problemas económicos. Con la unificación reduciríamos de cuatro a tres el número de guardas y aquí vendría el ahorro más cuantioso del ejercicio económico, ya que entre sueldos y Seguridad Social nos ahorraríamos alrededor de 25.000 euros.

- ¿Habrá superávit en el balance económico?

-Afortunadamente un año más, van cuatro desde que afrontamos el reto de gestionar los terrenos cinegéticos de Parres y Cangas de Onis, conseguimos unos números positivos en el balance económico. Hay que tener en cuenta que las Sociedades no están para sacar beneficios, simplemente tienen que cuadrar los capítulos de ingresos y gastos. Con una buena gestión se consiguen resultados positivos, lo cual nos enorgullece y nos da fuerza para seguir trabajando en la misma línea.

- ¿Cuánto desembolsaron a los propietarios de terrenos por daños ocasionados por la caza?

-Alrededor de 8.000 euros se pagaron durante este ejercicio y, como en los años anteriores, dejamos el ejercicio de 2017 sin deber ni un solo euro en tema de daños.

- ¿Sopesan incrementar la cuota a los socios para la nueva campaña 2018/19?

-Las cuotas se mantienen iguales que en la anterior campaña.

- ¿Y el cupo de capturas?

-Salvo cambios de última hora en la Asamblea General de socios, serán los mismos cupos para la próxima temporada 2018/19.

- ¿Vislumbran un cambio generacional a medio plazo para la continuidad de esa actividad en nuestra comarca del Oriente?

-Por desgracia, no percibimos relevo generacional y, si esto no cambia, a la vuelta de pocos años la continuidad de las sociedades que gestionen terrenos de caza está sumamente complicada.

- ¿Qué opina de la posibilidad de crear la Reserva Regional de Caza de Amieva?

-Crear la Reserva de Amieva está muy bien siempre que se haga desde la legalidad y la transparencia que nos exigen a las demás sociedades de cazadores. Hacerlo deprisa y corriendo no es bueno, como pretende la Consejería para tapar la mala gestión que se vino realizando estos últimos años, pues no se pagaron daños, ni sueldos, ni el canon cinegético?En definitiva, incumpliendo multitud de puntos del Pliego de Condiciones que se exigen para gestionar una sociedad de cazadores, pues lo veo mal. Ahora bien, de momento cautela, ya que la Sociedad de Cazadores Sierra de Borde tiene impugnada la implantación de la Reserva y ya veremos lo que va sucediendo de cara a la próxima temporada.