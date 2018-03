Laura Rodríguez y Sergio Ortega ganan el Campeonato de natación

El pasado domingo se celebró en la piscina del Cristo, en Oviedo, el XII Campeonato Universitario de Natación. La competición se desarrolló en un gran ambiente deportivo y con un alto nivel técnico. Al final recibieron el premio como nadadores más completos, según tabla FINA, los nadadores Laura Rodríguez Rivera (Derecho), y Sergio Ortega Pérez (Medicina), este último por tercer año consecutivo.

Brillaron también en la competición en categoría femenina Sofía Castañón Busón (EPI), oro en las pruebas de 50 mariposa, 50 libre y bronce en 50 espalda y 50 braza. En categoría masculina Juan Luis Trejo (Enfermería) consiguió la plata en los 50 mariposa y 50 braza.

Al acto de medallas acudieron José Ramón Tuero, Director Regional de Deportes y Miguel Ángel Blanco Casasola, Director de instalaciones deportivas del Principado de Asturias.

Rugby Seven. Comienza mañana , a partir de las diez de la mañana, la V Liga Universitaria de Rugby Seven en la que participan 8 equipos femeninos y 12 masculinos. Todo un éxito de participación con más de 180 jugadores inscritos en una especialidad deportiva tan universitaria como es el rugby. Este año tiene como novedad que la primera jornada se celebra en el Estadio Universitario, que desde la época del equipo de Rugby XV, CAU, no acogía el deporte del balón oval. El torneo está organizado por el Cowper-Universidad y el Servicio de Deportes, con la colaboración de Federación Asturiana.

Fútbol sala. La penúltima jornada de la Liga regular , en la Primera División de fútbol sala, deja ya tres equipos clasificados para el play-off, Informática, Recursos Humanos y Micro

En Segunda División, ya están configuradas las semifinales de la competición. Geología se enfrentará a Topografía, mientras que Padre Ossó se medirá a Dohwe.

Por su parte, en la Tercera División, ADE, Ademática y UNIFET, ya están clasificados para las semifinales de la competición

En Baloncesto, Minas sigue al frente de la clasificación, en una jornada en la que no se presentaron tres equipos a disputar sus partidos, Campus del Milán, Informática y Ciencias, encuentros que pedieron por 20-0.

Voleibol. El equipo de Ciencias encabeza la clasificación, siendo el único que ha ganado todos sus partidos. En esta jornada se impuso al CM América por 2-1, mientras que Derecho ganó a San Gregorio, por 2-0.