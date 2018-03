Matías, un langreano en las filas del Colunga

El encuentro de pasado mañana en Ganzábal adquiere un carácter especial para Matías Fernández. El futbolista langreano del Colunga se mide a su exequipo. El extremo defendió los colores de la elástica azulgrana en la temporada 2011-12.

El jugador de Riaño destaca que el Colunga "llega en un buen momento de forma, en una buena racha, pese a que hemos tenido un par de baches esta temporada". Sin embargo, Matías cree que "estamos con mucha confianza". Para el futbolista langreano, con 38 puntos, "la permanencia del equipo en la categoría es prácticamente una realidad" y admite que "aún nos quedan encuentros asequibles, sobre todo en casa". Es por ello por lo que ahora se centran en lograr el billete de la Copa Federación. "Es un objetivo que el club valora", asegura.

Matías llegó al Colunga con la temporada empezada. El futbolista de Langreo fue, junto a Dudi, uno de los damnificados por la situación del Avilés. "No pudimos participar en los primeros cinco partidos y no hicimos pretemporada", comenta. El jugador del Colunga reconoce que "hasta que llegamos al equipo nuestra situación era caótica, pero aquí nos están tratando muy bien, es una entidad tranquila, familiar y que apoya mucho al jugador". Uno de los factores determinantes para firmar por el conjunto de Santianes fue la presencia del técnico José Luis Rodríguez. "Lo conozco de otros años y cuando nos dejan tirados en el Avilés se portó muy bien con nosotros", apunta. Y es que la situación vivida con el equipo blanquiazul no fue un plato de buen gusto para Matías. "No estoy acostumbrado a firmar tarde por los equipos en verano, suelo encontrar acomodo rápido, pero esta temporada fue diferente ya que nos quedamos tirados el último día", rememora el jugador y por eso recalcó que "por eso estamos agradecidos al Colunga".

Respecto al Langreo admite que "tiene una de las mejores plantillas de Tercera y un gran entrenador", pero también cuenta con otro factor importante, "un buen terreno de juego, que era algo de lo que no disponía en otras temporadas". El extremo destaca que "me encantaría que subieran, por el club y por la afición".

Para el de Riaño será un encuentro especial. "Vivo cerca del campo y siempre me hace mucha ilusión jugar contra ellos", reconoce. Las gradas de Ganzábal estarán llenas de seguidores del conjunto local, pero también contarán con la presencia de amigos y familiares que se acerquen a animar a un futbolista langreano que viste la camiseta rival.