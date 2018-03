El Oviedo, ya descendido, obligado a aplazar su último partido

El Real Oviedo no pudo despedirse de la segunda categoría del rugby español disputando su encuentro ante el Universidad de Vigo. El "Quince del Oso" no sabe si podrá hacerlo, puesto que no es seguro que el encuentro se celebre debido a que ninguno de los dos equipos se juega nada. La razón del aplazamiento fue una vez más el mal estado del terreno de juego de El Naranco, una lacra que viene acompañando al equipo asturiano desde hace ya mucho tiempo. A pesar de que el descenso se había consumado, al campo ovetense acudió bastante público para intentar dar ánimos a unos jugadores que han luchado hasta el final por intentar salvar la categoría en la que el club ovetense es un clásico. El Real Oviedo lleva jugando en categoría nacional desde 1987. Durante ese tiempo siempre han estado en la segunda categoría, excepto cuatro campañas en las que militó en la élite del rugby español. El club asturiano buscará la próxima temporada un billete de vuelta a esta categoría y, a ser posible, intentará poder jugar en su regreso en un Naranco que reúna unas condiciones decentes para hacer deporte.