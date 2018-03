Villabella: "Es para estar muy contentos"

"Nadie soñaba con una trayectoria así cuando llegamos a la LEB Oro", reconoce Fernando Villabella, presidente del Oviedo Baloncesto. Para el máximo responsable del equipo carbayón lo más importante de todo es haber conseguido una regularidad en el baloncesto ovetense: "Es importante, sobre todo por la poca estabilidad que ha tenido históricamente el baloncesto en Oviedo".

El presidente del club reconoce que es "para estar muy contentos" y no se marca metas de aquí a final de temporada. Paso a paso, considera que el siguiente encuentro que van a disputar los ovetenses, el domingo (19 horas) ante el Manresa es ya de por sí un desafío: "Me gustaría ganar en la cancha de un histórico como el Manresa, un equipo que ha ganado la ACB. Me hace mucha ilusión competir ahí", añade el presidente.

Al Unión Financiera le quedan cinco jornadas de liga regular (tres fuera y dos en Pumarín) en las que intentará al menos mantener la cuarta plaza que ocupa ahora y asegurarse el factor cancha en la primera ronda.