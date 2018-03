Asturias impondrá un código de buen gobierno a las federaciones

El Gobierno de Asturias está cerca de poner en marcha un código de buen gobierno por el que estarán obligadas a regirse las federaciones deportivas de la comunidad para evitar abusos y corruptelas. Se trata de un decreto que ha impulsado la Dirección General de Deportes y que se pondrá en marcha cuando se resuelvan las alegaciones presentadas y lo apruebe la Consejería de Cultura.

El objetivo de este decreto es que las federaciones cumplan unas normas de transparencia para evitar malas prácticas y casos de corrupción. Entre las medidas que se van a poner en marcha está la de impedir que los directivos de las federaciones puedan contratarse a sí mismos o que sean necesarias tres firmas diferentes para poder realizar una transferencia bancaria desde una federación.

Unas normas que se inspiran en el código de buen gobierno del Consejo Superior de Deportes, en el que se incluyen aspectos como "no hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su posición para obtener ventajas patrimoniales" o "no aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de miembro de la junta directiva y/o comisión delegada". Las federaciones deportivas son entidades privadas de utilidad pública y una de las principales vías -no la única- de las que dispone la Dirección General de Deportes para hacerlas cumplir con este reglamento son las subvenciones. Para recibirlas, las federaciones estarán obligadas a ser fieles a este código. Lo que pretende José Ramón Tuero, director general de Deportes, es evitar que se repitan casos como por el que se está juzgando a Hugo Novoa, expresidente de la Federación Asturiana de Patinaje (más información en la página 25), en el que se le acusa de apropiarse de dinero de la entidad; o el de la de la Federación de Bolos, en la que el expresidente Octavio Rodríguez fue obligado a dimitir tras reconocer un gasto de 13.930 euros no justificado.

Según el propio José Ramón Tuero, los objetivos que se persiguen con este código de buen gobierno son una "mayor responsabilidad y eficacia en la gestión federativa", "mayor transparencia en el funcionamiento de las federaciones", "la creación o establecimiento de procedimientos de funcionamiento, autorización de operaciones contables, tramitación de información, publicidad a todos los niveles" o el "funcionamiento ético de las federaciones y de la labor que desempeñan, favoreciendo el juego limpio". Reconoce Tuero que algunas "ya tienen su propio código". Con éste, el Principado intentará asegurarse que todas cumplan con unas normas que impidan que el dinero que gestionan se utilice para fines diferentes al fomento del deporte.