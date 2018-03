El Comité da la victoria al Langreo y descuenta tres puntos al Colunga tras el lío de las camisetas

El Comité de Competición ha decidido darle por ganado al Langreo el partido que no disputo frente al Colunga el domingo pasado por el lío de las camisetas. Además, ha sancionado al Colunga con -3 puntos en la clasificación.

Los colungueses se presentaron en Ganzábal con dos equipaciones incompatibles en colores con la primera equipación del club langreano y el árbitro decidió que no se jugara el encuentro. La solución hubiera podido ser que alguno de los dos equipos aceptara jugar con la segunda equipación del Langreo. El club azulgrana rechazó esta opción, a la que accedió otras temporadas, por entender que había avisado correctamente y que fue el rival quien no solucionó un problema del que estaba alertado. El Colunga tampoco quiso jugar el partido con la segunda equipación del Langreo.

El encontronazo abrió una brecha entre los dos clubes. El presidente del Langreo, Víctor Fernández-Miranda, asegura que "el Colunga estaba avisado desde hace tiempo para que subsanaran el incidente de las últimas temporadas y lo tenían por escrito, incluso en la reunión de clubes de Tercera lo hablamos con ellos y parece que no les importó". Y es que el máximo mandatario azulgrana hace hincapié en lo sucedido la pasada temporada, donde finalmente el equipo de Ganzábal terminó cediendo y jugando de blanco. "El año pasado cambiamos nosotros, quisimos prestarles nuestras camisetas y las despreciaron", admite.

Por su parte, José Ángel Toyos, presidente del Colunga, argumenta que "el Langreo no quiere jugar con su segunda equipación, que sería lo lógico, ya que tiene los mismos patrocinadores, y nosotros no tenemos otra camiseta". Además, Toyos reconoce que "la primera vez que sucedió no hubo problema y el año pasado terminaron cambiándose con alguna reticencia". El responsable del Colunga esgrime que la situación del club es compleja, "el año que viene no sé si seguiré por la situación de las instalaciones, tampoco sé si seguirán los mismos patrocinadores y no vamos a hacer una equipación nueva para un partido".