Jairo: "El Langreo es un rival duro, muy rocoso"

El Avilés no jugó el domingo al aplazarse el partido contra el Valdesoto por la lluvia, pero su situación en la tabla (antepenúltimo) no se agravó porque ninguno de sus rivales ganaron. Los resultados de la jornada centraron el interés en el entrenamiento de ayer en La Toba y la plantilla ya piensa en el derbi contra el Langreo del jueves (17.00 horas).

Un choque más especial si cabe para el delantero Jairo Huerta, que llegó en enero al Avilés desde el eterno rival después de dos años y medio en Ganzábal porque, señala, "conocí a mucha gente allí y tengo buenos amigos". El lavianés no esconde sus "enormes ganas" de enfrentarse a sus excompañeros, con la camiseta del Avilés. "Es un partido que tenía marcado en rojo en el calendario desde que llegué y sólo pienso en ganar para intentar salvar al equipo, que es para lo que vine, aunque también les deseo a ellos lo mejor y ojalá asciendan".

Jairo decidió cambiar de aires al contar poco este año en el Langreo después de ocho meses lesionado, pero asegura que su intención no es demostrar nada. "No tengo nada que demostrar a un equipo que me conoce de sobra, lo que quiero es jugar bien para que se salve el Avilés".

La clave, señala, será "estar muy juntos, defender lo mejor posible y salir a la contra para intentar cazar alguna porque ellos van a querer ser los protagonistas del balón, pero tendremos opciones si jugamos juntos y aprovechamos nuestras ocasiones". Con todo, reconoce que es difícil. "El Langreo es un equipo rocoso que pelea y juega muy bien, y que, además, es capaz de remontar los partidos que se ponen mal porque tiene mucho empuje".

Los dos equipos luchan este año por cosas muy diferentes, pero el hecho de que haya tanta rivalidad iguala un poco las cosas, en opinión de Jairo. "Será un partido trabado, con buen ambiente porque seguro que la gente se anima, y vamos a dar mucha guerra". El Langreo no pudo ganar en el Suárez Puerta los dos años que jugó Jairo y el lavianés confía en que se mantenga la racha. "Ahora lo vivo desde el otro lado y es parecido porque es especial para los dos clubes y vamos a pelear todo para ganar dando el máximo", concluyó.

El técnico del Avilés, José Luis Díaz, "Xiel", podrá contar ante el Langreo con Balsera, que la pasada semana estuvo en Madrid, y es posible que vuelva Mathieu.

El día 11, el Valdesoto. Valdesoto y Avilés llegaron a un acuerdo para jugar el miércoles 11 de abril (18.30 horas) el partido de la jornada, aplazado por la lluvia.