El Avilés, sin Mathieu

El Avilés jugará mañana (17.00 horas) el derbi contra el Langreo sin Mathieu Castaing, el delantero francés llamado a marcar las diferencias en el equipo y que está de baja desde que el jueves 22 de febrero tuvo que retirarse del entrenamiento por una pequeña rotura en el isquiotibial derecho. La baja es muy sensible para el técnico, José Luis Díaz, "Xiel", que contaba con él para hacer frente al potente conjunto langreano, uno de los favoritos al título y al ascenso.

Mathieu (24 años) llegó al Avilés en el mercado de invierno como uno de los principales refuerzos, pero no tuvo tiempo para adaptarse. Sólo pudo jugar ante el Colunga (1-3) y el Lugones (3-0), ambos en el Suárez Puerta, y se está recuperando en Francia, pero no está muy claro cómo evoluciona de la lesión porque, en principio, estaba previsto que entrenara esta semana con el grupo para jugar el derbi, pero no apareció por La Toba y las previsiones ahora son que regrese la próxima semana para jugar contra el Roces en Gijón, en otra final en la pelea por la salvación en la que están inmersos ambos equipos.

"La clave para ganar al Langreo es estar muy juntos, defender lo mejor posible y aprovechar las pocas ocasiones que tengamos porque ellos van a querer ser los protagonistas del balón". Son palabras de Jairo Huerta, que llegó en enero al Avilés desde el Ganzábal, y que reflejan el sentir del vestuario blanquiazul. "Un empate sería muy bueno y ganar buenísimo, pero para sacar los tres puntos ante un equipo como el Langreo hay que jugar y correr mucho", resumió Xiel.

Los jugadores avilesinos están muy motivados porque los enfrentamientos contra el Langreo siempre son especiales debido a la tradicional rivalidad entre ambas aficiones y confían en mantener la mala racha del Langreo en Tercera en el Suárez Puerta, donde no consiguió ganar en sus cuatro últimas visitas. El pasado año el resultado fue de empate a cero cuando ambos peleaban por el liderato con el Sporting B, que acabó líder y ascendió.

Los langreanos se impusieron con claridad en la ida al remontar el gol del exazulgrana Luis Nuño para el Avilés a los dos minutos con tantos de Héctor, Cris Montes (2) y Álvaro Cuello.