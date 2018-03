El Colunga, sancionado con tres puntos

El Comité de Competición ha dado la victoria al Langreo y sancionado con la pérdida de tres puntos al Colunga tras el conflicto suscitado en la última jornada en el partido que enfrentaba a ambos equipos y que no se disputó debido a la coincidencia en el color de las camisetas. El Colunga como equipo visitante era quien debía cambiar las suya, pero no lo hizo alegando que no disponía de otra diferente a las dos que llevaba, ambas incompatibles con la del Langreo.