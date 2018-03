Triunfo para el Langreo y -3 puntos al Colunga por el lío de las camisetas

El asunto de las camisetas cuenta con un nuevo capítulo. Y podría no ser el último. El Juez Único de Tercera División dictó ayer sentencia. El Langreo ha sido decretado como vencedor del encuentro no disputado el pasado domingo en Ganzábal por 3-0, mientras que al Colunga se le restarán tres puntos por incomparecencia y además le será impuesta una multa económica.

El equipo colungués acudió a Ganzábal con sus dos equipaciones, roja y azul, ambas coincidentes con los colores del Langreo. El colegiado, Ballesteros de la Rubia, no aceptó ninguna de las dos camisetas del Colunga y la entidad de Santianes no aceptó las equipaciones del Langreo para disputar ese encuentro, al entender que sería un perjuicio para el club no lucir sus patrocinadores. El Langreo, que en otras campañas había jugado ante el Colunga con su segunda camiseta, no aceptó en esta ocasión.

El presidente del Colunga, José Ángel Toyos, admite que "no estamos de acuerdo con esta resolución e iremos al Comité de Apelación a recurrir". Por su parte, Víctor Fernández-Miranda, máximo mandatario del Langreo, asegura que "era la decisión esperada, se ha cumplido el reglamento".

Tras este resultado, el Langreo se sitúa de nuevo en la tercera posición de la tabla, con 65 puntos, a uno del segundo clasificado, el Oviedo B, y a dos del Marino de Luanco, líder. Ambos conjuntos se enfrentan mañana.

Por su parte, el Colunga, con esta sanción, se mantiene en la duodécima posición de la tabla clasificatoria, empatado a puntos con el Condal. Los de Santianes, eso sí, miran de reojo a un descenso que podría arrastras hasta a cinco equipos a Preferente.