Uribe no mejora a Paco

Cuando el pasado mes de noviembre al término del duelo entre el Caudal y el Izarra en el Hermanos Antuña en el que el marcador fue de empate a uno y la dimisión de Paco Fernández era casi un hecho muy pocos pensaban que la trayectoria del equipo mierense podría ir a peor pero la realidad es que ha sido así. Bajo la tutela de Paco Fernández el conjunto blanquinegro sumó diez puntos en quince encuentros mientras que bajo la de Josu Uribe, en el mismo número de duelos, ha sumado seis, cuatro menos que con el ex entrenador blanquinegro.

Cuando se llega al ecuador de encuentros que han dirigido los dos técnicos que se han sentado al frente del equipo mierense este curso las estadísticas del sustituto de Paco Fernández no son mejores que las del ovetense. Cabe recordar que pese a que el Caudal ha disputado 31 encuentros, Paco ha dirigido las quince primeras jornadas y Uribe las quince últimas dado que en la visita de los mierenses a Lezama en la décimo sexta jornada el plantel estuvo dirigido por el preparador físico, Diego García, y el entrenador de porteros, Javi Calleja. Un duelo que acabó con derrota por 2-0.

Paco Fernández dejó al Caudal el pasado 19 de noviembre tras empatar a uno con el Izarra en Mieres con el plantel penúltimo con diez puntos sumados. A cuatro puntos de la plaza de promoción de ascenso y a siete de la permanencia. En estas quince primeras jornadas el Caudal había ganado dos partidos, empatado cuatro y perdido nueve. Una situación que llevó al ovetense a presentar su dimisión.

Con Paco el cuadro blanquinegro se impuso en la tercera jornada por 1-0 al Lealtad y en las Gaunas por 1-2 al Logroñés la sexta jornada en las que son hasta la fecha las dos únicas victorias de un equipo que no gana desde ese duelo en tierras riojanas del pasado 24 de septiembre de 2017. Además empataron en el Antuña contra Leioa, Real Sociedad B e Izarra con un balance de 21 tantos en contra por seis a favor.

Tras la marcha de Paco el Caudal apostó por Josu Uribe como técnico y por revolucionar el plantel con la llegada de hasta nueve jugadores. Una revolución que no ha dado los frutos esperados porque los guarismos con Uribe al frente son peores al no haber sido capaz de ganar ni un solo duelo y haber sumando seis puntos en forma de empates. Estas "tablas" fueron en el Hermanos Antuña contra Vitoria, Amorebieta, Osasuna B, Real Unión, de Irún, Burgos y Gernika. Además el capítulo de tantos a favor no ha mejorado ya que con el gijonés el Caudal ha marcado siete goles y ha recibido veinte. Unos guarismos que mantienen al Caudal colista y a 16 puntos de la salvación.