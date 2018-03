España rescata al mejor Isco

El monumental tango que se marcó España ante Argentina situó en el foco a Isco, autor de tres goles y protagonista de la resaca del partido, con permiso de los azotes que recibió ayer la Albiceleste en su país, abrasada mediáticamente por el histórico set con el que salió del Metropolitano. Isco, renqueante esta temporada en el Madrid, asoma reluciente con la selección, buena cosa para Rusia. Fijo con Lopetegui, secundario con Zidane, el malagueño se sinceró tras el partido: "La selección me da la vida, en el Madrid no tengo continuidad".

No dijo ninguna mentira. Basta una incursión en la estadística para advertir sus diferentes roles. En el Madrid ha jugado poco más de la mitad de los minutos que acumula este curso el equipo 2.436 de 4.230 (56%). Ha intervenido en 40 partidos de los 48 que suma e Madrid (como Lucas o Asensio), pero sólo 28 de titular. Casemiro, por ejemplo, formó en el once inicial en 36 encuentros, Modric en 32 y Kroos en 32. Más allá de los números, la situación de Isco sabe es contradictoria: suplente en su club y titular en la selección. ¿Por qué?

La primera razón se advierte en sus propias palabras: "Lopetegui me la demuestra (la confianza) con partidos, en el Madrid no tengo la confianza que se necesita". Confianza. Lopetegui, que lo tuvo en la sub-21, dijo esto al dejar su cargo: "Isco me apasiona". Y lo demuestra. En los partidos de voltaje, como en el 3-0 de Italia o frente a Argentina, es titular.

En España, además, se beneficia del juego asociativo y pausado, menos directo que en el Madrid, que muchas veces requiere una electricidad que él no tiene y sí, por ejemplo, Lucas y Asensio, últimamente con más protagonismo que él. En el Madrid, Isco queda fuera de juego cuando Zidane abraza (cada vez menos) el 4-3-3, dibujo que no oferta un puesto claro para él. En España, además, es uno de la primera fila (con permiso de Iniesta) en una selección más o menos nueva, mientras que en el Madrid la jerarquía, copada por Cristiano, aparece varias butacas atrás. Futbolista intermitente, con muchos altos y muchos bajos, encuentra en España el escenario perfecto para que fluya su magia. El partido del Wanda es una buena excusa para que la recupere en su club en este tramo final de curso.