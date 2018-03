El Industrial respira a costa del Valdesoto

Gran respiro para el Industrial tras su victoria ante el Valdesoto, que apenas puso oposición pese a lo mucho que había en juego. No en vano, el conjunto de Froilán no disparó entre los tres palos. Sí lo hizo el cuadro fabril, que vio cómo sus primeras acciones acabaron en dos goles anulados a Villa por sendos fueras de juego. El peso del duelo fue para los locales, que fueron superiores, pero no lograron acertar en la primera parte pese a los intentos de Borja. Todo cambió en la segunda parte.

Un claro agarrón dentro del área de Robert sobre Borja acabó en una falta en el pico del área ante las protestas fabriles. Sin embargo, en esta acción Dani Peláez volvió a sacar su prodigioso disparo para marcar el 1-0 al superar la barrera. Villa pondría la sentencia al conectar una potente volea tras un centro medido de Pelayo, lo que otorgó tres valiosos puntos para el Industrial ante un Valdesoto que parece condenado.