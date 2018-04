Un Avilés afrancesado

El Avilés cuenta con cuatro extranjeros en la primera plantilla: el defensa uruguayo Nico Pandiani (23 años), el medio centro argentino Gastón Cesani (22 años) y los franceses Thomas Leteinturier (central de 21 años) y Mathieu Castaing (delantero de 24), más el portero Lucas Giffard (20 años) y el lateral Paulo Piel (21 años) que tienen ficha con el filial aunque entrenan con el primer equipo a la órdenes de Xiel.

El club, además probó en diciembre a Lucas Claverie (22 años), Elhadji Sana (15 años), y Sam Herbert, un central de 18 años que interesaba y que no llegó a fichar porque no le dio salida su club en Francia. A ellos hay que añadir a los cadetes Maxim Fernández, y Paul Lahournere, a los que el club avilesino pretende incorporar la próxima temporada.

Todos están representados por el francés Richard Fernández, de Bayona, con orígenes en Andalucía y Asturias, y su socio en Oviedo, José Luis García Penalosa, "El Piraña". Su empresa tiene más futbolistas en el País Vasco y el objetivo es darlos a conocer en el fútbol español.

Llama la atención la presencia de tantos jugadores franceses y Richard explica que la relación empezó en septiembre con el fichaje de Thomas, que estuvo probando 23 días por el filial del Oviedo y, aunque era del agrado del técnico del filial, Javier Rozada, al final no quedó en El Requexón por las dificultades con el idioma. "Allí me hablaron de las necesidades de jugadores del Avilés y tras fichar Thomas empezaron las buenas relaciones con el director deportivo, Alan Menéndez, con el que me comprometí a ayudar en los posible a un club histórico", explica Fernández.

Thomas es de Biarritz, Lucas de Dax, Mathieu de Toulouse, y Paulo de Royan. Todos viven en Oviedo en un piso que les pagan Richard Fernández y El Piraña. Mathieu, que fue profesional en Francia, y Thomas tienen contrato con el Avilés, pero, al igual que sus compañeros, no cobran va ya para cinco meses y sus representantes se hacen cargo de todos los gastos, incluidos los desplazamientos que hacen en el vehículo de Thomas. Xiel dice del central que "es muy bueno en cualquier puesto de la defensa, el mejor", y del delantero que "es muy buen futbolista, de los que marcan la diferencia en un equipo".

El portero Lucas (20 años) estuvo probando con el Getafe y el Rayo Vallecano y dejó muy buenas sensaciones. Leandro Fernández, el técnico del Avilés B, dice de él que "técnicamente es un buen portero, con muy buenas condiciones aunque necesita tiempo para jugar en Tercera".

Paulo es lateral derecho, una posición en precario en el primer equipo. "Tiene la ventaja de que encaja en varios sitios porque puede jugar de lateral o interior, es rápido y va bien de cabeza, pero también necesita tiempo", señala Leandro. Los dos son gratis para el Avilés y sus representantes se ocupan de todos los gastos.

Los cuatro tuvieron y tienen ofertas para salir del Avilés, pero Richard Fernández asegura no lo harán hasta que no concluya la temporada. "Di mi palabra y la voy a cumplir. Son futbolistas en los que confío plenamente y que merecen una oportunidad porque entrenan y se cuidan, no salen de fiesta y viven para el fútbol".

Thomas y Mathieu son titulares indiscutibles y sólo salieron del equipo por lesión. Thomas sufrió a mediados de noviembre una rotura en el isquiotibial izquierdo que le dejó fuera tres meses; y Mathieu una microrrotura en el isquiotibial derecho entrenando el 22 de febrero de la que se está recuperando, y la esperanza es que vuelva el sábado para jugar en Gijón (18.30 horas) contra el colista Roces.