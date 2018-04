El Oviedo, a defender su liderato ante el descendido Femiastur

El Real Oviedo tiene hoy (12 horas) en el Díaz Vega un encuentro ante el Femiastur. Las oviedistas no se pueden permitir ninguna derrota si quieren hacer buena su gran victoria (2-0) en el campo del Deportivo (juega hoy ante el Sporting en Mareo, 12 horas), su gran rival por el primer puesto, el único que clasifica para disputar la fase de ascenso a la máxima categoría. El Femiastur está descendido. A las azules les basta con sumar siete puntos de los nueve que le quedan en juego. Por otra parte, el Llanera juega hoy frente al Victoria C. F. (17 horas) y el Gijón F. F. fuera ante el Victoria F. C. (12.15 horas).