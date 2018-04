Sólo un campeón asturiano

Tras seis días de intensa competición y donde la climatología al final respetó en su medida el torneo, la Oviedo Cup puso ayer el broche final a la XIII edición de un torneo que se consolida con el paso de las ediciones. Así, los campeones celebraron el título en cada una de las categorías. En la fase final Oro, solo el Quirinal logró un título para la delegación asturiana al ganar al Covadonga en prebenjamín sub-8. El Sporting rozó el título en cadete sub-16, pero se vio superado por el Atlético de Madrid (4-0) en un partido donde los colchoneros dominaron desde el inicio.

El cuadro de ganadores se completa con el Alavés (juvenil sub-19), Zaragoza (cadete sub-15), Málaga (infantil sub-14), Betis (infantil sub-13), Real Sociedad (alevín sub-12), Celta (alevín sub-11), Osasuna (benjamín sub-10) y UD Santa Marta (benjamín sub-9).

Lo que está claro es que la Oviedo Cup congregó a más de 7.000 participantes en una competición que se vivió con deportividad en cada una de las jornadas y que dejó ilustres presencias como la de Míchel Salgado, director de la Spanish Soccer School de Dubai, o la de José Aurelio Gay, técnico de la academia Evergrande Madrid, única filial de la escuela más grande del mundo en China.

Al margen del fútbol, lo que nadie duda es que la Oviedo Cup es un motor para la economía ya no de Oviedo, sino también de Asturias. No en vano, desde el Ayuntamiento de Oviedo se cifró el impacto económico en la ciudad en cinco millones de euros. La Oviedo Cup echó el cierre, pero los organizadores ya trabajan en la siguiente edición que llegará cargadas de novedades y que, como siempre, no defraudará.