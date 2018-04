Zidane: "Todo será diferente a la final de Cardiff"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, recalcó que la Juventus cuenta con "el mismo ADN" que el conjunto madridista y que por ello deben estar "preparados" para hacer un buen partido en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de este martes donde "no tiene nada que ver" lo que pasó hace diez meses en la final entre ambos de Cardiff.

"He estado en los dos clubes y creo que sí, que la Juventus es un equipo que tiene el ADN igual que el Real Madrid de siempre luchar y de pensar en ganar siempre", expresó Zidane este lunes en rueda de prensa.

El francés indicó que tratarán de hacer "un buen partido de fútbol" y de estar "preparados" para este duelo en el Allianz Stadium, donde espera un encuentro que "no tiene nada que ver con lo que pasó hace 10 meses" en la final de Cardiff.

En este sentido, 'Zizou' pidió "no pensar mucho" ni en el partido del Millenium ni en que la 'Vecchia Signora' haya salido vencedora en los últimos cuatro cruces. "Es otra eliminatoria, otro escenario. Tenemos que preparar bien las cosas porque va a ser un partido importante para ambos", advirtió.

Zidane insistió en que este choque es "completamente diferente" y que por ello "también puede cambiar el dibujo" que dispuso en aquella ocasión con Isco en el campo. "No hay un porcentaje, me gustan todos los dibujos. Lo que elegimos puede ser con bandas, con rombo, 4-3-3, me gusta cambiar y jugar de diferente manera", admitió en relación a sus preferencias.

El técnico madridista deseó que "ojalá" que ningún jugador de su plantilla "no piense" que no tiene su confianza. "Aquí no es así, no hay suplentes ni titulares, tengo 25 jugadores muy buenos y hay momentos en los que unos juegan más que otros", comentó.

"Isco quizá es diferente con la selección porque tiene sólo seis o siete partidos y con nosotros 60 y jugando cada tres días. Todos tienen que sentir que son titulares", remarcó al respecto preguntado por el malagueño.

Además, Zidane cree que no son "muy diferentes" al del pasado 3 de junio. "Los jugadores más o menos estamos todos, pero desde entonces nuestra temporada no ha sido tan buena como esperábamos", recordó, dejando claro que "intentar siempre ganar es el principal objetivo contra cualquier equipo".

"De los cinco años que estuve en la 'Juve' aprendí muchas cosas, no sólo como futbolista. Era un cambio tremendo y me acogieron como una familia. Tengo un buen recuerdo de esta etapa", subrayó sobre su pasado en la 'Vecchia Signora', con la que perdió la final de la 'Champions' de 1998 ante el Real Madrid. "Siempre duele cuando pierdes", añadió sobre ese partido, al tiempo que aclaró que "nunca se puede decir nunca" a la hora de decir si volvería al club piamontés para entrenarle. "Estoy feliz donde estoy y me dedico sólo a pensar en el Real Madrid", zanjó.

Para el exfutbolista, la Juventus de Massimiliano Allegri "tiene un poco de todo". "Creo que es muy importante lo que está haciendo y lo que está demostrando, es un equipo muy completo y deberemos tenerle respeto atrás, en el centro y arriba", avisó.

"Creo que está haciendo una buena temporada y que está jugando bien, el último partido lo jugaron muy bien. Lo que se dice de la liga italiana son comentarios individuales que no quiero comentar. He mirado muchos partidos y creo que la Juventus hace un buen fútbol", opinó el francés.