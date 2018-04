"Nuestros errores siempre nos penalizan"

Santanderino y formado en la cantera del Racing, el meta Óscar Santiago jugó el domingo en El Sardinero con la camiseta del Caudal Deportivo. El portero fue uno de los más destacados del equipo mierense, con intervenciones de auténtico mérito.

- ¿Qué sensaciones tuvo al regresar a El Sardinero?

-Era un partido especial. Soy racinguista desde pequeño y jugar allí, con mi gente, fue algo bonito. Recibí una ovación muy cariñosa por parte del público y desde aquí se lo agradezco de corazón.

- ¿Se le hizo raro ocupar el vestuario visitante?

-Es algo extraño, sí. Pero ahora toca defender otros intereses porque somos jugadores profesionales y nos debemos al equipo que nos paga. Por ello hacemos todo por ganar.

- Sus actuaciones a punto estuvieron de servir para lograr algo positivo.

-Competimos bien. Hicimos un buen partido, el planteamiento fue positivo y se jugó a lo que nosotros quisimos hasta que encajamos el primer tanto. Sin embargo, cometimos dos errores que nos penalizaron. Estamos dando la cara en todas las jornadas, ya que estamos haciendo buenos partidos ante rivales de mucha entidad.

- Un gol llega de penalti y el otro tanto es en propia portería.

-Da rabia la forma de encajarlos. Estoy seguro de que si hubiésemos aguantado unos minutos más, al Racing le hubiera pesado el paso de los minutos y nosotros habríamos tenido nuestras opciones. El penalti en contra cambia el partido y luego llega el gol en propia meta. Todo son infortunios.

- Regresó a la titularidad ante el Sporting B.

-Tenía ganas de aportar al equipo y de ayudar, tanto antes de dejar la titularidad como ahora. En lo personal creo que las cosas no me están saliendo mal del todo, pero los resultados no nos acompañan.

- No está siendo una buena temporada del equipo.

-Buscamos la forma de ganar, lo merecemos. Tenemos ganas de lograr una victoria por el club, por la afición y también por nosotros. Está siendo una temporada complicada y, sinceramente, no creo que haya tanta diferencia como marca la tabla. Nosotros cometemos errores que nos penalizan siempre, mientras que nosotros no somos capaces de aprovechar los errores de los rivales. No creo que estemos tan lejos de otros equipos. Mientras los números nos lo permitan, nosotros vamos a seguir luchando y peleando. El fútbol no está siendo justo con nosotros.