"Somos un grupo con hambre de hacerlo bien"

El alero del Gijón Basket Diego Sánchez está en el último tramo de recuperación de la lesión que sufrió en la mano derecha. Ya entrena con el equipo y si nada se tuerce reaparecerá la semana que viene en el partido que su equipo jugará ante el Leyma Coruña el día 14.

- ¿Cómo está?

-Bien, fueron dos meses con la muñeca inmovilizada por culpa de la rotura del escafoides, al principio parecía que iba a ser menos pero luego fue peor de lo esperado así que cuesta volver a encontrar las sensaciones, todavía tengo alguna molestia pero prácticamente nada. Poco a poco cada vez mejor, ya estoy entrenando con el grupo así que si no pasa nada en el partido de la semana que viene podría reaparecer.

- Dos meses fuera, ¿cómo ha visto al equipo en ese tiempo?

-La verdad es que les he visto jugando con mucha confianza, con mucho ritmo e intensidad y aunque tuvo algún momento malo el equipo siempre ha respondido y dado la cara incluso en partidos muy complicados fuera de casa. Ahora mismo el nivel de confianza es muy alta y hay que seguir creciendo de cara al play off.

- Esta temporada se inicio con muchas dudas porque prácticamente todo era nuevo, ¿cuál cree que es la clave de la buena temporada?

-La verdad es que no lo se. En esto del deporte muchas veces no se acierta a identificar cual es la clave por la que un equipo funciona y otro no. Se juntó un grupo muy competitivo con gente con hambre de hacerlo bien. Los resultados tardaron un poco en llegar pero cuando llegaron fueron muy buenos y nos hicieron crecer en confianza. Fran está haciendo un trabajo excelente gestionando al grupo y cuando todo empieza a ir rodado las cosas van saliendo.

- Se fueron marcando objetivos paulatinos, primero la permanencia, luego el play off, ahora organizar la final four de la conferencia.

-Creo que eso es uno de los grandes aciertos de la temporada. Nadie desde el club ha metido presión, hemos sido humildes y siempre sabíamos lo que queríamos. Nuestro objetivo principal era la permanencia y a partir de ahí hemos ido ampliando nuestra miras y ahora mismo no hay que esconder que nos gustaría organizar la fase y vamos a pelear por ganar esos dos partidos que nos quedan para asegurarla matemáticamente.

- En el baloncesto nacional una de las cosas más difíciles que hay es lograr el ascenso de la EBA a la LEB Plata, son 108 equipos y solo 4 plazas de ascenso. En vista de la marcha del equipo ¿se lo han planteado alguna vez?

-Sinceramente lo vemos muy complicado, hay muchísimos equipos y pocas plazas, se produce una especie de embudo, habría que superar dos fases contra equipos de mucho potencial económico y deportivo. Hasta ahora no nos lo hemos planteado en ningún momento. Esta semana vamos a intentar ganar y la siguiente igual y una vez que lleguemos a la fase veremos donde es y así cada día.

- Otro de los aspectos positivos de la temporada es que cada vez va más aficionados a los partidos.

-El objetivo deportivo era la permanencia pero también volver a enganchar a los aficionados, crear una masa social que viniese a los partidos y se identificase con el equipo y creo que lo estamos consiguiendo. La gente nos trasmite que se lo pasa bien y para nosotros eso es muy importante.

- ¿Un jugador como usted con su trayectoria y su veteranía aporta otras cosas al equipo?

-Sigo teniendo aún mucha mentalidad de jugador aunque es cierto que en determinados momentos intento más que mandar u ordenar que vean en mi como funcionan las cosas, que vean un ejemplo más allá de que el resto de jugadores están preparadísimos de conocimientos y de trabajo. Dentro de lo que puedo intento ayudar en todo lo que se me pide.

- El partido de este fin de semana es de los más complicados de los que quedan, ¿cómo lo afrontan?

-Tiene un equipo con mucho talento ofensivo, para mi una de las mejores plantillas de la liga. Lógicamente en su casa se van a hacer fuertes, será un partido de los más complicados que nos quedan pero el equipo está en una buena dinámica y venimos de una semana de descanso así que espero poder sumar una nueva victoria.