Más manos para ayudar al Avilés a salir del pozo

El portero Guillermo Guerrero y el extremo izquierdo Edeer García comenzaron ayer a entrenarse con el Avilés, aunque saben que no tendrán ficha en el equipo, al menos hasta la próxima temporada y siempre y cuando convenzan al club. "Ya que estamos aquí vamos a tratar de ayudar al equipo a que salga de la situación en la que está, luego cuando acabe la temporada ya pensaremos en nosotros", sentenciaba ayer Guillermo tras el primer entrenamiento para ambos a las órdenes de Xiel.

Los dos jugadores no se conocían, pero ya llevan casi una semana en la ciudad y han hecho buenas migas, con Guillermo como guía para su compañero. Y es que el guardameta ya se entrenó con el Avilés el año pasado. "Estuve un tiempo con el equipo y ahora se ha dado la oportunidad de regresar y aquí estoy, con muchas ganas", señaló el jugador, que llega procedente del Houston Dinamo estadounidense. "Cuando terminé aquí en Avilés volví a México y desde ahí me salió la oportunidad de jugar en Estados Unidos", explicó el guardameta, que ahora cuenta con pasaporte del país norteamericano.

En el caso de Edeer García, no se lo pensó mucho: "Fue el director deportivo -Alan Menéndez- el que contactó conmigo y la verdad es que la propuesta me parecía muy interesante. Poder conocer el fútbol español desde dentro es una suerte". Y es que para el extremo sí es la primera visita a España -llega procedente del Guadalajara México y está todavía adaptándose al país. "Lo que he visto hasta ahora de la ciudad me ha gustado", sentenció.

Ambos afirman que se han sentido a gusto con los compañeros en el primer día de trabajo e insisten en que quieren devolver esta buena acogida con trabajo en los entrenamientos.

"Ahora por el momento vamos a ver como nos acoplamos con el equipo y ver como acaba después de estos partidos que tiene por delante que son muy importantes. Todo en lo que podamos ayudar, no vamos a dudarlo", explicó Guillermo.

Junto con ellos, ayer regresó al trabajo Mathiew, que ya se pudo entrenar con sus compañeros aunque con cierta precaución después de la larga recuperación por la que ha pasado. El delantero sufrió una rotura de fibras en el isquiotibial derecho el pasado mes de febrero y ha estado en su país natal, Francia, mientras se recuperaba.