Renata, caché en la portería

Renata Lais se ha reincorporado a la disciplina del Mavi NT tras haber logrado el título en los Juegos Panamericanos con la selección de Brasil. Ahora afronta con su equipo el último tramo de la liga española en la que en sus propias palabras está "encantada" de poder jugar.

La portera brasileña se ha perdido por este motivo varios partidos de liga en los que su compañera de demarcación, Fanny Ruíz, ha estado a un gran nivel, lo que hace que la portería del Mavi NT sea de las de más nivel de la competición y sitúa al equipo como el menos goleado de la categoría. La joven portera está siendo una de las revelaciones de la temporada en la máxima categoría, como lo demuestra el hecho de que hasta el momento es la única jugadora que ha sido elegida dos veces como la mejor de la jornada.

El título logrado en los Panamericanos lleva el premio añadido de clasificarse para el Campeonato del Mundo junior que tendrá lugar en julio en Hungría. Renata recuerda que "la competición estuvo bien, empezamos ganando bastante claro y eso es importante, luego la final contra Argentina ya fue más duro, pero logramos ganar de cuatro y clasificarnos para el Mundial". Para Renata, será su segundo Campeonato del Mundo, el primero fue en el 2016 con la selección juvenil, y no guarda un buen recuerdo "no estuvimos bien, quedamos décimo segundas".

Lais ve al Mavi NT preparado para afrontar lo que queda de competición, "siete partidos de liga y la Copa que para el equipo es muy importante". Y recuerda que "ahora vamos a Villaverde y luego viene aquí el Aula Valladolid, al que tenemos que ganar si queremos la cuarta plaza, que es nuestro objetivo". La brasileña se muestra ambiciosa a pesar de que en el primero partido copero les tocó en suerte el Rocasa, actual campeón, pero cree que "a pesar de que será un partido muy complicado el Rocasa tiene objetivos más importantes que la Copa, está jugando en Europa y luchando por la Liga y se le puede sorprender".

Renata destaca las notables diferencias entre la liga brasileña y la española, "Brasil es un país muy grande y no se juega la liga como aquí, es distinto. Me gusta mucho como se juega en España, estoy muy contenta de haber venido". Cuando llegó no tenía mucho conocimiento de la liga española. "No tenía una referencia y no sabía bien lo que iba a encontrar y me alegro mucho de jugar todos los sábados", dice.

Por todo ello, la portera del Mavi se muestra "muy contenta de haber venido, la ciudad es muy bonita y el club es serio y muy fuerte por eso estoy muy contenta de estar aquí".