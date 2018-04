El Almería frena al Cádiz, que se queda sin liderato

El Cádiz se complica el trayecto hacia el ascenso directo con un empate a cero que sólo le permitió sumar un punto cuando necesitaba los tres. El conjunto amarillo desperdició una primera parte igualada, en la que no tiró a puerta, y fue superior al Almería en la reanudación aunque no supo materializar las numerosas ocasiones que fabricó. Mereció más. El Almería cedió la posesión a un Cádiz que se estrelló contra la dura realidad y demostró sus enormes dificultades cuando no le queda otra que llevar la iniciativa. Pese a sus limitaciones, dispuso de opciones pero chocó con la cruda realidad, la de la falta de gol. El punto le impide dar caza a los tres rivales directos que van por delante en la tabla.