Partidos de trámite para Mavi NT y Gijón

El Mavi NT, con la plantilla al completo, juega a las 18 horas en la cancha del último clasificado, Base Villaverde, un partido que debería ser de trámite ya que las madrileñas no han sumado ni un punto en toda la temporada. No obstante, el equipo gijonés no se fía y acude con la intención de solventar el compromiso previo a uno de los partidos más importantes de la temporada, el que jugará el día 14 en La Arena ante el Aula Valladolid con la cuarta plaza de la División de Honor en juego y con ella la clasificación para una competición europea la próxima semana. Una victoria gijonesa no será decisiva ya que aún quedan varias jornadas para acabar la liga pero si supondría un paso adelante muy importante puesto que desbancaría a las vallisoletanas de esa cuarta plaza.

En las filas del equipo madrileño destaca la presencia de Silvia Ausas, la pivote que fue internacional en las categorías inferiores.

Por su parte, el Balonmano Gijón, de División de Honor plata, finaliza la liga a las 19 horas en el Palacio de los Deportes enfrentándose al Carballal en un partido en el que ninguno de los dos equipos se juegan absolutamente nada. Las gijonesas acabarán quintas en una temporada de total renovación y que se inició con dudas sobre el rendimiento de una plantilla tan joven e inexperta. Sin embargo su rendimiento fue excelente salvando la categoría sin problemas. Hoy n estarán la portera Alba y la lateral Nedege.